Velez-Zuzulová upozorňuje: Shiffrinová vôbec nie je vo svojej koži, niečo sa s ňou deje

Sú to už štyri roky, čo sa Veronika Velez-Zuzulová (35) v rakúskom Flachau dočkala dvoch triumfov v pretekoch Svetového pohára v rozpätí štyroch dní.

Niekdajšia excelentná slalomárka je už takmer dva roky v lyžiarskom dôchodku a momentálne ju okrem 15-mesačného syna Jula v zimnom období naplno zamestnáva komentovanie pretekov pre RTVS. Aj vo Flachau bola za mikrofónom v čase, keď jej úspešná nástupkyňa Petra Vlhová preťala cieľovú čiaru v súčte oboch kôl najrýchlejšie zo všetkých a po roku obhájila slalomový triumf na zjazdovke Hermanna Maiera.

"Bolo to emocionálne víťazstvo pre Petru v úžasnej atmosfére, Slováci na tribúnach ju hnali dopredu. Výborné prvé kolo bol základ, v druhom už len zajazdila tak, aby zvíťazila," uviedla Velez-Zuzulová v rozhovore vo Flachau. Pri zmienke, že jej najväčšia americká rivalka Mikaela Shiffrinová musela druhýkrát za sebou obrazne sňať klobúk pred Petrou v slalome, Velez-Zuzulová, podotkla: "Mikaela nie je vo svojej koži. Niečo sa s ňou deje, je nesvoja. Cítiť z nej veľkú neistotu, neboli sme na to u nej zvyknutí. Je to aj výsledok tlaku, ktorý na ňu Petra vyvíja. Rozhodne nemôžeme povedať, že Petra víťazí len preto, že Mikaela je na tom slabšie. Aj Petra bola na začiatku sezóny slabšia, ale dostala sa z toho a výrazne sa zlepšila. Myslím si, že ešte môže zabojovať o malý glóbus v slalome."

Velez-Zuzulová už druhý rok obohacuje priame prenosy zo zjazdového lyžovania v RTVS svojimi odbornými postrehmi. Robí aj tzv. inšpekcie trate, kde s kamerou na hlave vysvetľuje divákom, na ktoré miesta si pretekárky musia dávať obzvlášť pozor pri svojich jazdách v slalome a obrovskom slalome. Čím ďalej, tým sa v novej úlohe za mikrofónom cíti komfortnejšie. Spočiatku to tak rozhodne nebolo. "Chcelo to popracovať na sebe. Povahou som introvert, musela som sa teda pretransformovať na extroverta, naučiť sa toho viac povedať, nenechávať si to pre seba. Snažím sa zlepšovať za pochodu. Je skvelé, že pri rozhovoroch ma pretekárky neberú ako novinárku, ale kamarátku. To je moja výhoda," vysvetlila Velez-Zuzulová. V súvislosti so slabším tejto začiatkom sezóny u Petry Vlhovej ešte poznamenala: "Boli také reakcie, že som na ňu málo kritická, keď jej nevyšli preteky. Ja som však vedela, že Petra nemala ideálnu letnú prípravu. Tušila som, že keď začne naplno trénovať, dostane sa do formy a nakoniec to aj prišlo. Áno, v tejto sezóne mala zlý začiatok, ale teraz prežíva veľmi dobrý stred. Uvidíme, ako sa to celé napokon skončí."

Súčasnú mediálnu vojnu medzi talianskym trénerom Petry Vlhovej Liviom Magoni a americkým tímom Mikaely Shifrrinovej sa víťazka piatich pretekov vo Svetovom pohári snaží osobitne nevnímať. "Je to nafúknuté a zbytočné. Ja len dúfam, že to nenaruší vzťahy medzi Mikaelou a Petrou. To by bola škoda," myslí si Velez-Zuzulová.