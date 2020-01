Velez-Zuzulová pobavila vo Flachau svojím outfitom: Čo to má na sebe?

Počas nočného slalomu vo Flachau neušiel divákom pri televíznych obrazovkách jeden do očí bijúci detail. Čo to má spolukomentátorka RTVS Veronika Velez-Zuzulová (35) na sebe?

Bývala lyžiarka mala na doktrútkach pri predstavovaní trate, ale aj pri spomínaní na minulé víťazstvá, oblečenú vskutku zaujímavú zlatú kombinézu. Fanúšikovia na sociálnych sieťach okamžite reagovali.

"Čo to má oblečené, ide do vesmíru?" pýta sa fanúšik Roman. "Vyzerá ako kozmonautka," dodáva ďalší komentujúci. "Nemôžem sa prestať smiať. Verča -Salonka," neodpustil si so smiechom Martin.