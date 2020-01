Rekordný záujem Slovákov žijúcich za hranicami: Zo zahraničia chce voliť 90 000 ľudí

O voľbu zo zahraničia požiadal rekordný počet Slovákov! Kým v posledných parlamentných voľbách využilo túto možnosť len niečo cez 20-tisíc ľudí, tieto voľby to môže byť až 5-násobne viac. Komu pomôžu tieto hlasy a kto, naopak, môže obísť nakrátko?

V zahraničí žijú státisíce Slovákov, ktorí majú možnosť voliť vo februárových parlamentných voľbách. O hlasovací lístok však museli požiadať do 10. januára. Mali viacero možností, ako to urobiť. Najviac z nich využilo aplikáciu Srdcom doma, ktorá eviduje až 47-tisíc žiadostí. O niečo menej, 39-tisíc ľudí, požiadalo o voľbu zo zahraničia prostredníctom aplikácie Slovensko.Digital.

Stále je však ich počet dvojnásobný oproti posledným parlamentným voľbám. Viac než 4-tisíc ľudí eviduje ministerstvo vnútra, ktoré má na starosti tých, ktorí nemajú trvalý pobyt na Slovensku. „Konečné číslo ešte nemáme. Mnohí voliči doplňujú svoje žiadosti a odstraňujú nedostatky, ale počet zapísaných už presiahol 4-tisíc voličov. To je trojnásobok oproti minulým voľbám, ale nie je to definitívne číslo,“ povedala Lucia Kirinovičová.

Voličov zo zahraničia je teda minimálne 90-tisíc, pričom v tomto čísle ešte nie sú zarátaní tí, ktorí o obálku s hlasovacími lístkami požiadali obecné úrady. Definitívne číslo tak bude známe až po voľbách. Už teraz je však jasné, že bude rekordne vysoké. Veď len v Banskej Bystrici ich je vyše tisíc. „O možnosť voliť zo zahraničia požiadalo 1 295 obyvateľov mesta Banská Bystrica,“ povedala hovorkyňa primátora Dominika Mojžišová.

Záujem každými voľbami stúpa

Prvýkrát sa dalo voliť spoza hraníc v roku 2006, kedy túto možnosť využilo len 3 500 ľudí. S každými ďalšími voľbami toto číslo síce rástlo, no nikdy nebolo také vysoké ako tieto parlamentné voľby. Čím to je spôsobené?

„Jednoznačne je to dôsledok udalostí, ktoré týmto voľbám predchádzali. Slováci žijúci v zahraničí sú každú chvíľu bombardovaní informáciami o korupčných kauzách a o prerastení mafie k najvyšším špičkám vládnej moci. Povedali si preto, že takto to už ďalej ísť nemôže. Považujú Slovensko za svoju krajinu, chcú sa sem vrátiť, chcú, aby to tu fungovalo normálnejšie respektíve aspoň tak, ako to poznajú v krajinách, kde oni dlhodobo žijú a pracujú,“ myslí si politológ Koziak.

Za rekordným záujmom voliť zo zahraničia však podľa neho môže stáť aj obava z toho, že sa do parlamentu dostanú fašisti či tie isté strany, ktoré už mali možnosť ukázať, ako vedia hospodáriť so štátnymi peniazmi a sklamali.

Najviac Slovákov chce voliť z:

Nemecka

Veľkej Británie

Rakúska

Českej republiky

O voľbu zo zahranicia však požiadali Slováci aj z Kanady, Vietnamu, Spojených arabských emirátov, Sri Lanky, Austrálie či Japonska

Záujem o voľby zo zahraničia: