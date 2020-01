Neuveriteľné šťastie bezdomovkyne Jany: Po dlhých rokoch na ulici našla v odhodenej bunde 2 500 €!

Obrovskú radosť prežíva žena, ktorá žije 15 rokov na ulici. Trnavskej bezdomovkyni Jane (52) sa život sa otočil o 180 stupňov po tom, čo našla vo vyhodenej bunde päť päťstoeurových bankoviek.

Bezdomovkyňa Jana (52) žije na ulici 15 rokov. Má šesť detí s jedným partnerom, no tie sa o jej osud nezaujímajú. Partner ju podľa jej slov bil a neskôr, keď prišiel z basy, ju vyhodil na ulicu. „Musela som sa o seba postarať, aby som mala čo jesť. Chodila som do kovošrotu a robila všetko, aby som cez tuhé mrazy nezamrzla,“ prezradila o svojom ťažkom osude Jana, ktorej sa prednedávnom obrátil život úplne naruby.

„Bola mi veľká zima a tak som hľadala teplý odev. Išla som do zberného dvora, kde som dostala celé vrece s oblečením,“ hovorí Jana, ktorá ani len netušila, čo ju vo vreci čaká. „Keď som odtiaľ vytiahla bundu, dala som ruky do vrecák a vytiahla som päťstoeurovky. Celá som sa roztriasla. Bola som úplne hotová a veľmi šťastná. Najskôr som si myslela, že nebudú pravé, tak som si ich dala overiť a skoro som odpadla, keď mi povedali, že sú,“ teší sa Jana, ktorá si za peniaze zaplatila mesačný pobyt v penzióne.

„Som nesmierne rada, že mám konečne teplo, že si môžem pozrieť televízor, osprchovať sa a dať si teplý čaj,“ hovorí Jana a dodáva, že si túži nájsť prácu.

Kedy nejde o stratenú vec

Róbert Bános, advokát

Keďže to oblečenie bolo zo zberného miesta, kde sa ľudia zbavujú vecí, a keby tá osoba tie peniaze odložila spolu so šatami s účelom, aby pomohla iným na to odkázaným osobám, v takomto prípade nejde o stratenú vec.