Miro Jaroš skopíroval hit Dary Rolins: Čo na to samotná speváčka?

Tie isté slová, tá istá hudba! Spevák Miro Jaroš (41) patrí k najobľúbenejším detským interpretom a na svete je jeho nový videoklip Plyšový psík.

Príbeh o opustenej hračke však nie je ničím novým a má už svoju dlhú históriu. Tú istú pieseň totiž pred 35 rokmi naspievala popová diva Dara Rolins (47), vtedy ešte ako Darinka Rolincová. Čo hovorí speváčka na toto kopírovanie?

Miro Jaroš, ktorý je speváckou hviezdou detského publika, vydal nový videoklip Plyšový psík, v ktorom účinkuje aj herecká legenda Eva Rysová. Táto novinka má však háčik. Až taká novinka to totiž nie je. Presne tú istú pieseň o opustenom plyšákovi totiž už v roku 1985 naspievala Dara Rolins a text jej zložila sestra Jana Rolincová. „Od rána do noci deň čo deň čaká, v kútiku pri srdci v smútku sa ľaká...“ Presne tými istými slovami začína aj Jarošova pieseň a je od prvého po posledné slovo rovnaká.

„Chcel som mať všetko stopercentne potvrdené, takže som kontaktoval rodinu Jiřího Zmožeka, ktorý tú skladbu zložil.povedal Novému Času Miro. Dodal, že hľadal pesničku, ktorá by naučila deti vážiť si hračky.

„Je to jedna z obľúbených pesničiek môjho detstva, ja som „fičal“ na Darinke a ona sčasti môže za to, že som začal spievať,“ dodal spevák. „O náklonnosti Mira ku mne a mojej tvorbe viem dlhé roky a v podstate akýkoľvek jeho krok týmto smerom by ma vždy iba potešil. Takže aj toto bolo pre mňa príjemné prekvapenie, potešila som sa,“ reagovala s úsmevom Dara.