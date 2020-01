Hviezda Miro Jaroš si ročne prilepší o poriadne mastnú sumu: Kráľovské zárobky na internete

V speváckej šou neprerazil, ale aj tak je za vodou! Bývalý superstárista Miro Jaroš (41) našiel dieru na trhu, keď sa aj napriek svojmu neúspechu v súťaži rozhodol živiť spevom.

Svoj talent premenil na zlato práve vďaka milým pesničkám pre tých najmenších. Tie cez svoje texty edukuje o základoch správania a snaží sa ich učiť, čo je slušné a správne. Dnes už vyše nikto nepochybuje o tom, že je suverénne najúspešnejším superstáristom. O tom tiež svedčia aj jeho stotisícové zárobky. Miro sa však potáca aj s poriadnymi problémami.

Momentálne hviezdi ako jeden z najobľúbenejších detských umelcov. Jeho žltú košeľu a červeného motýlika pozná vari každé dieťa na Slovensku. Spevák Miro Jaroš má vďaka tomu na konte najpredávanejšie albumy medzi popovými a rapovými interpretmi na scéne.

Jeho tržby dosahujú stovky tisíc eur ročne aj keď takmer 90 % koncertov ročne odmieta. Ako priznal, pokryť dokáže len nejakých desať percent dopytu po jeho vystúpeniach. A práve tento vysoký dopyt robí z neho poriadneho boháča. Tí, ktorí sa na jeho koncerty či predstavenia nedostanú, pozrú si jeho pesničky na internete. A práve video kanál YouTube mu prináša obrovské peniaze, o ktorých sa bežnému smrteľníkovi môže len snívať.

Darí sa mu tak naozaj vo veľkom. „Hráme sto koncertov za rok, vydávame CD, DVD aj knihy. Máme vysoké príjmy, ale taktiež vysoké výdavky. Videoklip Moje telo stál napríklad viac ako 25 000 eur. Nie je mojím cieľom mať milióny na účte,“ povedal Novému Času Jaroš.

Zarába aj na internete

Podľa verejne dostupnej stránky, ktorá mapuje úspešnosť interpretov na video portáli YouTube, patrí Jaroš medzi jeho významné postavy čo sa vzhliadnutí a zárobkov týka. Podľa počtu vzhliadnutí jeho pesničiek, ktoré sa rátajú v počte viac ako 273 miliónov, by si podľa danej stránky mohol za tento počet zarobiť ročne vyše 450-tisíc eur. Koľko mu však presne pípne na účte z tejto sumy presne nevedno.

Závisí to totiž od viacerých faktorov. Ročne si však Miro určite prilepší o poriadne mastný balík peňazí a skutočný boháč Jaroš tak disponuje vážne kráľovskými zárobkami. O tie sa však rád podelí so svojimi najbližšími, najmä so svojou mamou Štefániou, na ktorú spevák nedá dopustiť. „S tým, ako sa mi darí, som spokojný hlavne kvôli sebe, iným nemusím dokazovať nič. Mám túžbu natočiť muzikál s mojimi pesničkami, s veľkou výpravou, ako bola svojho času Mary Poppinsová od Walta Disneyho,“ vysvetlil už v minulosti Novému Času Jaroš.

Je veľmi opatrný

S popularitou a peniazmi však prichádza Mirovi aj zodpovednosť, keďže nekorunovaného kráľa detí oslovujú rôzne firmy aj na spoluprácu. To sa mu však v minulosti vypomstilo, keď rokoval s firmou, ktorá vyrábala detský nábytok. Práve ich produkty totiž použil vo svojom videoklipe. Nahnevaní rodičia potom vyvolávali práve spevákovi a sťažovali sa, že ich objednávky nie sú vybavené načas a preto už je v spoluprácach veľmi opatrný. Predtým, než na niečo kývne, si o firme a jej fungovaní zistí všetky potrebné detaily a až potom súhlasí.