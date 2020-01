Majitelia smútia za domácim miláčikom († 4), ktorý zahynul na Nový rok: Atyiu zabil výbuch petardy

Bol to pre nich najhorší Nový rok. Známa žilinská filatelistka Jana Konečná, ktorú obyvatelia mesta poznajú aj vďaka nádherným afganským chrtom, je v slzách.

Tohtoročného Silvestra jej milovaná sučka ako-tak prežila, ale novoročná prechádzka sa jej stala osudnou. Úbohé zviera neprežilo výbuch delobuchu. Sučka afganského chrta bola podľa Janinho priateľa Martina nesvoja už od silvestrovského večera. Celú noc sa ju snažili chrániť pred zvukmi zábavnej pyrotechniky, aby k nej čo najmenej doliehali. Obrovský smútok im spôsobil jediný odpálený delobuch. Martin bol v osudné novoročné dopoludnie Atyiu „vyvenčiť". „Neznášala hluk. Urobili sme z nej aristokratku, ktorá jedla z porcelánu a oddychovala na kožušine. Mal som ju strašne rád, pretože tieto šľachtené psy vám dokážu dať viac lásky ako človek,“ utiera si slzy Martin.

V osudný deň si myslel, že je už po strieľaní a nemá ich čo ohroziť. „Delobuch na ulici zaznel desať minút po desiatej hodine dopoludnia. Atyika sa po tej rane stočila, zakňučala a ľahla si na zem. Ešte jej búchalo srdiečko. Masíroval som ju, zobral som ju na ruky. Bolo to hrozné. Zastavilo mi auto a jedna pani nás ochotne odviezla na veterinárnu stanicu. Veril som, že sa Atyia z toho dostane, že bude žiť. Žiaľ, veterinárka už iba konštatovala smrť, nebolo jej pomoci,“ dodal bezradne Martin, ktorý si myslí, že Atyii po výbuchu puklo srdiečko.

Pomoc zo zahraničia Otvoriť galériu 2 roky - Atyia bola rozkošná už ako šteniatko. Zdroj: jk

Atyia bola podľa neho výnimočná. „Prišiel som domov a ona okolo mňa tancovala, kňučala, mala v očiach toľko lásky. Bola veľmi priateľská, milovaný člen našej rodiny,“ vraví Martin. Majiteľom mŕtveho psíka sa už ozvalo množstvo ľudí aj zo zahraničia, ktorí s nimi súcitia a chcú im pomôcť. Zvlášť štedrá je chovná stanica Alahova země z Českej republiky, ktorá im posiela nového chrta Sullyho. Privezú ho už o pár dní. „Má rok, už má aj základné hygienické návyky a je vycvičený. Atyiu, ktorá mala farbu krémového domina, nám však tak rýchlo nič nenahradí. Pochovali sme ju pod Martinskými hoľami v Kunerade, kde máme chatu,“ dodala smutným hlasom majiteľka vzácnej mŕtvej sučky Jana Konečná.





Trpí takmer polovica psov

Martina Karasová, veterinárka z Univerzity veterinárneho lekárstva v Košiciach

Až 45 percent psov trpí fóbiou z pyrotechniky. Počas explózií by mal byť majiteľ zvieraťu nablízku, neignorovať ho, ale ani prehnaným spôsobom neľutovať a neutešovať. Mohlo by to v ňom strach ešte viac prehĺbiť. Zvieratko by malo zo svojho majiteľa cítiť skôr vyrovnanosť a pokoj, nie súcit.