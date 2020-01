Vlhová prehovorila po skvelom 1. kole: Všetko mi hrá do karát

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová figurovala po prvom kole nočného slalomu vo Flachau na prvom mieste. Dravou jazdou na rytmickej trati získala na svoju najväčšiu konkurentku Američanku Mikaelu Shiffrinovú náskok šesť desatín sekundy. Tretia bola domáca Rakúšanka Katharina Liensbergerová s mankom 65 stotín.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

"Keď som prišla do cieľa cítila som, že niektoré pasáže som mohla ísť lepšie. Potom prišla Mikaela a mala som náskok. Musím si pozrieť video, kde sa dalo ísť rýchlejšie a lepšie. Do druhého kola sa to budem chcieť pokúsiť udržať. Povrch je super, všetko mi hrá do karát. Druhé kolo stavia tréner Shiffrinovej, určite ma pozná a bude chcieť urobiť niečo, čo nemám rada. Taktika v druhom kole bude ako vždy, ísť naplno a nezáleží na tom, aký mám náskok. Musím riskovať a nerobiť chyby," povedala pre RTVS Vlhová. Druhé kolo je na programe od 20.45 h.