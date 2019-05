Pred 5 rokmi speváčka Iveta Bartošová († 48) skočila pod vlak: Čo sa stalo s mužmi jej života?

Bola popová princezná. V očiach mala viac smútok ako smiech, životné trápenie zapíjala alkoholom, viackrát skončila na psychiatrii, šťastie nenašla ani pri jednom mužovi.

Trpký osud speváčky sa nakoniec zavŕšil 29. apríla 2014, keď skočila len pár metrov od svojho domu v pražskej Uhříněvsi pod vlak. Prešlo odvtedy presne päť rokov. Aký osud za ten čas postretol mužov jej života?

Druhý manžel Josef Rychtař (61):

Hádka o Ivetin popol

Majiteľ bezpečnostnej agentúry a speváčka sa zoznámili v lete v roku 2011. Ivete krátko predtým skrachoval krátky vzťah s talianskym grófom Domenicom Martuccim. Stretnutiu s Rychtářom predchádzal zážitok priam filmový. V speváčkinej záhrade sa objavila trojica neznámych mužov. Iveta zavolala do agentúry, od ktorej mala nainštalovaný bezpečnostný systém. Na pomoc jej prišiel Rychtář, ktorý si ju krátko na to nasťahoval domov, kde ešte stále bývala jeho manželka Darina.

Trojuholník skončil Rychtářovým rozvodom a svadbou s Ivetou v septembri 2013. Manželstvo však nebolo bez mráčika a Iveta sa vraj chcela s Rychtářom rozviesť už po pár mesiacoch. Na tragický 29. apríl 2014 vdovec do smrti nezabudne. „Ivetka bola anjel. Nie je deň, aby som si na ňu nespomenul. Každého 29. v mesiaci - okrem februára - chodím zapáliť sviečku na miesto nešťastia. Pre mňa je nepochopiteľné to, čo urobila,“ povedal Rychtář, ktorý má ťažké srdce na speváčkinu rodinu.

„Jej brat žiadal, aby som odsypal polovicu Ivetkinho popola z urny, aby sa to rozdelilo. Povedal som, že v žiadnom prípade, to je, akoby som jej odrezal ruku alebo nohu,“ rozhorčuje sa. Po smrti Bartošovej bolo vídať Rychtářa s blondínkou Ivou.

Stále vedie firmu a stráni sa spoločenského života. „Nikam nechodím, uzavrel som sa a neviem si predstaviť, že by som šiel do spoločnosti s niekým iným, než s Ivetkou. Ja si žijem svoj život s Ivetkou, hoci už len v spomienkach,“ dodáva.

Prvý manžel Jiří Pomeje († 54):

Zabila ho rakovina

Český herec a producent bol speváčkiným prvým manželom. Dali sa dokopy krátko po tom, ako sa Iveta vrátila z trojmesačného pobytu v psychiatrickej liečebni v Kroměříži. Párik si áno povedal na zámku Hluboká v septembri 2008. Pompézna svadba so stovkami hostí bola vo veľkom štýle. Ženích si po nevestu prišiel ako v rozprávke, pricválal na bielom koni. Koniec rozprávky šťastný rozhodne nebol...

Na jednej strane musel Pomeje znášať výkyvy Ivetiných nálad a jej boj s alkoholom. Na druhej strane Iveta platila za svojho muža dlhy, v ktorých sa topil. Po dlhšom váhaní sa o dva roky rozhodla, že toto nešťastné manželstvo ukončí.

„Uľavilo sa mi. Konečne som začala dýchať. Dúfam, že bude už všetko skoro preč...“ nádejala sa v lete 2010 speváčka. Po rozvode skončil producent v jednoizbovom byte v Prahe, ktorý mu prena­jal priateľ. „Mám len jednu tašku osobných vecí a s nimi si musím vystačiť,“ prezradil zlomený Pomeje.

V lete 2013 sa opäť oženil s dídžejkou Andreou o polovicu mladšou a narodila sa im dcérka Anička. Ani ich šťastie netrvalo dlho... V apríli 2017 Pomejemu diagnostikovali rakovinu hrtana. V januári 2018 podstúpil operáciu a odobrali mu hlasivky. Hoci spočiatku operáciu odmietal, držal 42 dní hladovku, pri ktorej schudol 25 kg, napokon zmenil názor. Nádor však metastázoval a po dvoch rokoch boja s rakovinou vo februári tohto roka zomrel.

Mecenáš a partner Ladislav Štaidl (74):

Žena verila na duchov

Skladateľ a kapelník bol Bartošovej mecenáš a partner, v roku 1996 sa im narodil syn Artur. Neskôr však od Štaidla odišla a on roky galantne mlčal o ich spoločnom živote. Až po jej smrti sa rozhovoril. „Myslím si, že Ivetin pád zapríčinilo to, že kým odo mňa utiekla, tak som ju vôbec nezoznámil s tvrdou realitou všedného života. Ona nevedela, čo je inkaso, čo sú poistky, čo sú zloženky, koľko stojí život, čo kde sa musí vybaviť a zariadiť. To všetko som manažoval za ňu. V momente, keď odišla, tak narazila na tvrdú realitu, a to využilo mnoho parazitov, ktorí rýchlo pochopili, že tam by sa dalo niečo utrhnúť,“ vyjadril sa otvorene Štaidl pre Český rozhlas.

Po Ivete nezostal sám. Iba pred pár mesiacmi ukončil takmer 18-ročný „pohodový“ vzťah s Míšou Novotnou (43). Podľa českého Blesku donedávna racionálne uvažujúca zdravotná sestra, ktorá sa starala o chod Štaidlovho domu a vyučovala jogu, začala pod vplyvom istej českej sekty veriť na duchov a nechala si nahovoriť, že má liečiteľské a iné nadprirodzené schopnosti.

Syn Artur Štaidl (22):

Na mamu sa nepýta

Jediný Bartošovej syn Artur zdedil po rodičoch hudobný talent. Hudba mu pomáhala prekonať smrť maminky, no pred časom sa mu zrútil aj tento pevný bod v živote. Najprv odišli z metalovej kapely Behind the Mirror traja členovia, neskôr prišla kapela o skúšobňu, keď ju na jar minulého roka zničil požiar. Fanúšikov však Artur upokojil.

„Nebojte sa, stále existujeme a makáme na nových veciach! Rodia sa nám nové skladby a veľa koncertov, len sme teraz boli nútení zabrzdiť,“ napísal na sociálnej sieti. Po smrti Bartošovej žil u otca a o mame verejne hovoriť nechcel. O tom, že je to preň­ho stále veľmi citlivá téma, hovorí aj Bartošovej mama Svatava v knihe Má dcera Iveta. „Na maminku spomína, ale na nič, čo sa jej týka, sa ma nepýta. Len čo mu sama poviem,“ zverila sa.