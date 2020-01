Kušnírová v súdnej sieni vyhlásila Kočnerovi vojnu: Hovorím mu k*kot!

Ostro sledovaný proces s obžalovanými z vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej prebieha pred očami rodičov mladého páru.

V pojednávacej miestnosti sedia oproti Marianovi Kočnerovi, Tomášovi Szabóovi, Miroslavovi Marčekovi a Alene Zsuzsovej, ktorí sa zodpovedajú spravodlivosti. Zlatica Kušnírová, matka zavraždenej Martiny, vedie očný súboj s kontroverzným podnikateľom. Ako si všimol český portál respekt.cz, Kušnírová uprene sleduje Kočnera a keď sa im stretnú pohľady, ani jeden neuhne.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Ona pohne perami a niečo šepká, Kočner pohľadom neuhýba. ,,Hovorila som ,ko-*ot´, hýbala som perami, aby mi rozumel, a budem to robiť vždy, keď sa na mňa pozrie,“ cituje respekt.cz jej vyjadrenie počas prestávky súdu. Žena, ktorá si vypočula ako zomrela jej milovaná dcéra, si ventiluje emócie. ,,Trochu sa mi tým uľavuje. Chcem mu presne toto hovoriť. On vie, že mu to hovorím, ale neuhne pohľadom a pozerá sa na mňa arogantne,“ povedala.

Rodičia Kuciaka toľko sily nemajú a na obžalovaných sa veľmi nepozerajú. ,,Ja to nedokážem, pozrieť sa na nich. Myslím na Jána každé ráno hneď, keď otvorím oči a každý večer, kým zaspím a stále medzi tým,“ vyjadrila sa podľa portálu pani Kuciaková.