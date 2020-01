Súd o vražde Kuciaka († 27) a Kušnírovej († 27): Kočner priznal prvý trestný čin

Cítia sa byť nevinní! Marián Kočner (56) a Alena Zsuzsová (44) na Špecializovanom súde v Pezinku opäť popreli, že by mali byť namočení do vraždy novinára Jána Kuciaka († 27) a jeho snúbenice. Mafiánsky podnikateľ sa však prekvapivo priznal aspoň k jednej veci - a to nedovolenému ozbrojovaniu.

