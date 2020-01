Oblečie si Lobotka v Neapole šťastnú trinástku?

Žeby šťastná trinástka? Včera sa Stanislavovi Lobotkovi (25) narodila dcérka Linda a v rovnaký deň mal skompletizovať prestup z Celty Vigo do SSC Neapol.

Slovenský reprezentant sa dohodol s talianskym klubom na zmluve do leta 2024 a ročnom plate 1,8 milióna eur.

V sobotu absolvoval vstupné lekárske testy v Ríme, no k podpisu zmluvy cez víkend obe strany nedospeli. Trenčiansky rodák sa zato stretol v nedeľu na spoločnej večeri s trénerom Gennarom Gattusom a so športovým riaditeľom klubu Cristianom Giuntolim. Gattuso, bývalý skvelý defenzívny stredopoliar, je pripravený zveriť mu pri uvažovanom rozostavení 4-3-3 úlohu dirigenta neapolskej hry.

„V priateľskej atmosfére vysvetlil tréner Slovákovi jeho nové taktické plány. K podpisu zmluvy zatiaľ neprišlo z dvoch dôvodov: nepodarilo sa ukončiť formality s Celtou Vigo a ešte stále nie sú doriešené podrobnosti okolo obrazových práv,“ informovalo včera predpoludním Radio Punto Nuovo. Už dnes nastúpi Neapol v osemfinále Talianskeho pohára proti Perugii. Nová nemecká posila Diego Demme, ktorý prišiel minulý týždeň z Lipska, už môže nastúpiť. Lobotkova premiéra v azúrovom drese sa asi odkladá na sobotu, keď SSC hostí v 20. kole Serie A na svojom štadióne Fiorentinu.

V Celte nosil Stano dres s číslom 14, v slovenskej reprezentácii má na chrbte dvadsaťdvojku. Žeby v Neapole siahol po trinástke? Nie je to vylúčené, to by však musel z nej vyzliecť talianskeho obrancu Sebastiana Luperta, ktorý v tejto sezóne nastúpil len na osem ligových zápasov.