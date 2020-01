Bratislavská prvotina! Novinku, akú zaviedli v tomto bezobalovom obchode, si na inom mieste neodskúšate

Bezobalový obchod na Blumentálskej ulici už od pondelka posiela bločky svojim zákazníkom na e-mail.

Ako uviedli pre agentúru SITA, keby si v obchode Bezobalovo všetci zákazníci vyžiadali zasielanie pokladničných bločkov na e-mail, prevádzka by ušetrila zhruba jeden kilometer termopásky mesačne. Termopapier, na ktorý sa bežne tlačia bločky, je nerecyklovateľným materiálom. Ako pre agentúru SITA uviedla hovorkyňa Finančnej správy SR Ivana Skokanová, obchodníci môžu vydávať bločky elektronicky už od účinnosti novely zákona, teda od 1. apríla 2019. "Nemáme informácie o tom, koľko podnikateľov túto možnosť využíva, je to vyslovene v kompetencii jednotlivých podnikateľov," vysvetlila Skokanová.

"Tento systém zasielania pokladničných bločkov na e-mail sme poznali zo zahraničia a pátrali sme po možnosti uplatnenia aj u nás. Možnosť zasielania bločkov na e-mail prišla až so systémom eKasa," vysvetlila majiteľka obchodu Bezobalovo Andrea Šišmič. Ak chce obchodník posielať bločky elektronicky, musí mu to pokladnica umožňovať a hlavne s tým musia súhlasiť obe strany, čiže podnikateľ aj kupujúci. "To platí aj pre otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov – tie sú upravené priamo medzi zákazníkom a prevádzkou/predajcom a finančná správa do týchto vzťahov nevstupuje," spresnila Skokanová.

Podľa cirkulárnej mapy Bratislavy, ktorú zverejnil Inštitút cirkulárnej ekonomiky minulý rok, je v hlavnom meste 20 bezobalových obchodov. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR vydalo v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZSR) v lete minulého roka metodickú pomôcku, ktorou sa môžu prevádzkovatelia nových či existujúcich bezobalových obchodov riadiť. V materiáli píšu napríklad o požiadavkách na zákazníkom donesené obaly.

"Vlastný obal prinesený zákazníkom musí byť vhodný na balenie konkrétnych potravín. Kyslé potraviny nie je možné baliť do hliníkových obalov pre riziko chemickej reakcie. Ak si chce napríklad zákazník vziať so sebou teplé jedlo, potrebuje obal, ktorý je určený pre teplé jedlá. Treba si uvedomiť, že nie všetky druhy potravín je možné predávať ako nebalené," uviedol hovorca MŽP SR Tomáš Ferenčák s tým, že odporúčaný je preto bezobalový predaj nízko rizikových potravín, najmä suchých potravín, ako sú strukoviny, orechy, sušené ovocie či ryža.