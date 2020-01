Deti odmietli ísť s rodičmi na výlet: To, čo urobili mama s otcom, nemá chybu

Internetom koluje "pomsta" rodičov, s ktorými ich deti odmietli ísť na rodinný výlet.

Cassie a Chris Langanovci z USA sa stali z noci do rána slávni. Môže za to ich nápad, ktorý sa pozdáva aj stovkám ďalších rodičov a šíri sa sociálnou sieťou.

Rodičia chceli v nedeľu zobrať svoje tri ratolesti na jednodňový výlet v okolí domova. Tie však z tejto ponuky neboli vôbec nadšené a absolútne ju neocenili. Na odpoveď - "To je nudné, nejdem," zareagovali rodičia skvelým spôsobom a vymysleli si takú malú pomstu. "Nechali sme deti doma a namiesto nich sme so sebou zobrali na výlet najoceňovanejšieho člena našej rodiny - náš internetový router. Ten zažil skvelý deň, oddýchol si od používania a my sme si oddýchli od toho neustáleho hašterenia sa," napísala na Facebooku matka detí.

K príspevku pripojila fotografie modemu, ktorý pózoval na rôznych zastávkach počas výletu. Príbeh rodičov sa tak z noci do rána stal hitom a získal 68-tisíc lajkov a tisíce zdielaní.