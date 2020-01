Gólová kanonáda Citizens: Agüero v Anglicku prepisoval rekordy!

Argentínsky futbalista Sergio Agüero vytvoril v nedeľu dva nové rekordy v anglickej najvyššej súťaži.

Útočník majstrovského Manchestru City svojimi gólmi v zápase s Aston Villou prekonal doterajší rekord Francúza Thierryho Henryho v počte gólov, ktoré dal cudzinec v najvyššej anglickej lige, zároveň zaznamenal rekordný, už dvanásty hetrik.

Hráč, ktorý hrá za Citizens od roku 2011 zaznamenal v nedeľňajšom zápase v Birminghame svoj 175., 176. a 177. gól v elitnej súťaži. Prekonal tým doterajší rekord, ktorý so 175 presnými zásahmi vytvoril Henry v drese Arsenalu Londýn. "Som samozrejme šťastný, no môj úspech patrí aj spoluhráčom, ktorí mi pomáhajú skórovať," uviedol Agüero. "Chcel by som dať ešte veľa gólov, ale na to budem potrebovať pomoc spoluhráčov," zdôraznil.

Manchester City vyhral na pôde Aston Villy 6:1. Hostia ovládli zápas s Villians už v prvom polčase, po ktorom viedli 4:0. Okrem Agüera sa strelecky presadil aj dvomi gólmi Alžírčan Riyad Mahrez, jeden gól pridal brazílsky útočník Gabriel Jesus. Informovala agentúra DPA.