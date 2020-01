Sestry Fialkové vyšli s pravdou von: U ktorej by mal šancu Peter Sagan?

Známe slovenské biatlonistky Paulína a Ivona Fialkové na seba prezradili mnohé zaujímave veci. Navzájom sa vyspovedali pred kamerami.

Ktorý slávny slovenský športovec sa páčil Paulíne Fialkovej? Čo si sestry závidia? Koľko sa na seba dokážu hnevať? Aj na tieto otázky odpovedali sestry Fialkové pred kamerami RTVS.

Jedna z otázok, ktoré si vyžrebovali, znela, či by nechceli zbaliť nejakých slávnych športovcov - bratov. Napríklad Saganovcov. "To nemôžem povedať, ja som zadaná," opatrne začala Paulína. "Tak ja poviem za teba, Sagan sa jej (Paulíne) vždy páčil," vybuchla smiechom Ivona. "Hej, Sagan sa mi vždy páčil, no potom sa oženil, potom sa rozviedol, už je to pasé," priznala nakoniec samotná Paulína. "Ale do tímu by sme ho brali, potiahol by nás na tréningoch," dodala s úsmevom.