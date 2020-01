Odchod z kráľovskej rodiny: Princ Harry má poriadny majetok, ale... Teraz príde o milióny

Princ Harry (35) a vojvodkyňa Meghan (38) by mohli prísť až o dva milióny libier (2,35 milióna eur) z kráľovskej pokladnice, ak sa odsťahujú zo Spojeného kráľovstva a vzdajú sa svojich kráľovských povinností. No britskí daňoví poplatníci budú možno stále musieť platiť 600 000 libier (704 000 eur) za ochranku pre "finančne nezávislých" rebelov.

Vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu chcú aj spolu so svojim synom Archiem tráviť čas v Británii, ale aj v Severnej Amerike - tým pravdepodobne myslia Kanadu, kde bývalá hviezda seriálu Kravaťáci Meghan kedysi žila. Ako informuje The Sun, Meghan a Harry a ich šiesti ochrankári stoja daňových poplatníkov 600 000 libier ročne. Okrem toho dostávajú vojvoda a vojvodkyňa z kráľovskej pokladnice 2 milióny libier.

Ak opustia svoje pozície v kráľovskej rodine, vzdajú sa svojich povinností a odsťahujú sa dlhodobo do zahraničia, pravdepodobne prídu o túto finančnú injekciu. Taktiež dostávajú peniaze z fondu Harryho otca, princa Charlesa. Tieto peniaze by mali dostávať aj naďalej, ak sa princ Charles nerozhodne inak.

No párik rozhodne biedou trpieť nebude. Majú takmer 33 miliónov libier (38 miliónov eur). Princ Harry zdedil 30 miliónov libier (35 miliónov eur) po smrti svojej matky, princeznej Diany, a aj po svojej prababičke Alžbete, kráľovnej matke.

BBC uviedlo, že Harry a jeho brat, princ William disponujú 14 miliónmi libier (16, 5 milióna eur) z majetku ich prababičky. Po smrti ich matky, princeznej Diany zdedili tri štvrtiny jej majetku, ktorý predstavoval 21 miliónov libier (24,5 milióna eur). Zvyšnú štvrtinu získali jej krstniatka. Harry taktiež dostáva ročne 45 000 libier (53 tisíc eur) za svoju prácu v britskej armáde.

Predtým, ako sa Meghan pripojila ku kráľovskej rodine sa jej cena pohybovala na úrovni 3,8 milióna libier (4,5 milióna eur). Ako úspešná herečka zarábala 37 000 libier (43 000 eur) za jeden diel časti Kravaťáci. Peniaze získala aj účinkovaním v niekoľkých filmoch a platia ju aj dve kanadské módne značky. Jej starý blog o životnom štýle The Tig jej mal vyniesť viac ako 61 000 libier (71 000 eur) ročne.

Párik síce zarába veľa peňazí, no taktiež si potrpí na drahé veci. To sa ukázalo, keď Meghan odletela do New Yorku na párty pre budúcu mamičku za 300 000 libier (352 tisíc eur).

Blízkym priateľom povedali, že ďalšie dva týždne by chceli stráviť mimo Kanady. V tejto krajine strávili posledných šesť týždňov, vrátane Vianoc a Silvestra. Priatelia ich v rozhodnutí opustiť monarchiu podporujú, keďže kráľovská rodina sa ich mala pokúsiť odsunúť na druhú koľaj.