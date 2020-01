Manažér Nurmagomedova zosmiešnil McGregora: Vyzerá ako vyfučaný balón!

Manažér bojovníka MMA Khabiba Nurmagomedova (31) označil hviezdneho zápasníka Conora McGregora (31) a jeho tím za klamárov.

Ako uviedol pre TMZ sport: "Počúvajte, tréneri McGregora pred zápasom s Khabibom povedali: Je pripravený, zloží Khabiba do troch kôl, nikdy nebol v lepšom stave. Po prehre zase tvrdili, že mali strašný tréningový tábor a McGregorova noha bola ako balón. Sú to klamári."

Ako uvádza web Daily Mail McGregor vyzval Nurmagomedova tento rok na odvetu po tom, ako spolu bojovali v októbri. V ich spoločnom súboji Khabib v štvrtom kole porazil hviezdu MMA. Ich súperenie sa však rozšírilo aj mimo klietky, keď hneď po zápase došlo k bitkám a útokom na tímové autobusy. Po prehre hovoril McGregor o zlej príprave, no podľa tímu Khabiba to boli len výhovorky.

Manažér Khabiba Ali Abdelaziz potom pokračoval v uťahovaní si z McGregora. "The Notorious" ako známeho Íra prezývajú, totiž ukázal svoju svalnatú postavu načo Abdelaziz reagoval: "Vyzerá ako vyfučaný balón. Je to kulturista. To je to, čo si myslím."