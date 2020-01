Prvenstvo Plesu v opere tento rok vyfúklo iné mesto: Tu plesali skôr ako v Bratislave

Nečakane ich tromfli! Tradičnú plesovú sezónu na Slovensku neodštartoval tento rok ako prvý Ples v opere v hlavnom meste, ktorý sa konal v sobotu večer. Najznámejšiu spoločenskú udalosť úvodu roka o jeden deň predbehli v Topoľčanoch. Ľudia svorne tvrdia, že to síce nebol zámer, ale prvenstvo ich teší.

Sériu spoločenských podujatí na celom Slovensku odštartovali v piatok večer v Dome kultúry v Topoľčanoch. Prekvapenie na nich čakalo už vo vstupnej hale. Málokto totiž tušil, že jeden z dvojice gitaristov je otcom známeho slovenského speváka Roba Opatovského.

Kým Pavel Opatovský spolu s Ladislavom Jozefom Pagáčom vítali hostí 13. reprezentačného plesu príjemnou hudbou, primátorka Topoľčian Alexandra Géciová uviedla každého osobne. „Je to otvárací ples, organizujeme už 13. ročník mestského reprezentačného plesu a tešíme sa z účasti,“ prezradila. O tom, že je prvý na Slovensku v tejto sezóne, netušila. „Takto sme si to naplánovali už v minulom roku a priznám sa, že sme nesledovali, či budeme prví a ani to nebol náš zámer. Chceli sme byť prví v našom regióne a otváracím plesom sezóny,“ priznala Géciová.

Podľa organizátorky plesu Rozálie Némethovej je síce pravda, že predbehli známejší Ples v opere, ale plesová sezóna je v Topoľčanoch už dlhoročným zvykom. Nebol to však zámer. „Snažíme sa hneď prvý januárový víkend otvoriť plesovú sezónu v Topoľčanoch. Sme okresné mesto a nechceme uberať iným organizáciám, aby sa im neušiel voľný termín,“ vysvetlila Némethová.

Takmer dvesto ľudí s napätím očakávalo, kým odznie gong, ktorý začne plesovú sezónu nielen v Topoľčanoch, ale vďaka náhode aj na celom Slovensku. Stalo sa tak po pol ôsmej. „Sme tu spolu s manželkou už po niekoľkýkrát, je tu príjemná, uvoľnená až taká rodinná atmosféra. Zobrali sme aj dcéry s ich priateľmi, veľmi si to tu užívame,“ povedal jeden zo zúčastnených, Tomáš (54). To, že sú prvým plesom na Slovensku, nevedel. „Popravde to ani nesledujem, pre nás je toto najvýznamnejšou akciou,“ uzavrel.