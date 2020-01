Marián spod Zobora skrýva v garáži niečo nevídané: Zbierka, na ktorej budete môcť oči nechať

Miniatúrny svet skrýva v garáži. Marián Bazala (60) z Nitry si kedykoľvek spríjemní deň. Stačí, aby otvoril vráta do veľkej garáže, kde stoja dva veterány. Nad nimi sú však natiahnuté lanká, na ktorých visia kabínky lanovky. Nie sú však v mierke 1:1, ale ide o detailne prepracované modely, ktorých predlohy premávajú na zasnežených svahoch.

Pýchou jeho zbierky je unikátna replika kabínky z hollywoodskeho trháka Spectre o Jamesovi Bondovi.

Technika zo zasnežených zjazdoviek učarovala Mariánovi z Nitry ešte v roku 1968, no než začal zbierať modely a stavať vlastnú dráhu, prešlo veľa času. „Vtedy som videl prvé snežné pásové ratraky na Štrbskom Plese. Nikto mi neveril, že také niečo môže jazdiť po zasnežených kopcoch,“ spomína na svoj prvý kontakt s touto technikou čiperný dôchodca. Odvtedy prešlo veľa rokov, no rok 2014 v ňom prebudil vášeň pre modely naplno.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

„Boli sme na lyžovačke v Rakúsku a tam som videl model vo výklade. Nemohol som sa od neho odtrhnúť, tak mi ho dcéra kúpila, aby sme už konečne mohli ísť na večeru,“ usmieva sa pri spomienke na začiatok svojej vášne. Potom prišla myšlienka vybudovať si vlastnú lanovkovú dráhu v garáži, kde parkujú dva veterány. „Nebolo to jednoduché, celé to je riadené počítačom a vytvorenie toho programu trvalo dva roky. Mám aj unikátny systém 3S, ktorý má tri laná a visí na nej kabínka z filmu James Bond. Dve sú nosné a jedno ťažné lanko,“ vysvetľuje Marián.

Stále však má nesplnený sen. „Chcel by som tu mať Funitel, ktorý jazdí na Chopku, lebo ho staval môj kamarát a ja som bol pri tom,“ prezradí Marián, ktorý vlastní 16 modelov kabínok. „Manželka je rada, že aspoň nie som doma. Investoval som do toho asi tisíc eur, dcéra prvých 24 eur, ale nech to, preboha, žena nečíta,“ usmial sa na záver Marián.

12-metrová lanová dráha