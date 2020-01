Wisterovej synov uniesol ich otec: Na bezcitný skutok mal vopred prichystaný plán

Keď to nejde, tak to nejde! Rozvodom sa končí dnes mnoho manželstiev, no nie vždy sa trápenie skončí konečným verdiktom súdu.

Exmanželia si často nevedia aj roky po rozvode prísť na meno, nie sú spokojní s rozhodnutím o starostlivosti o deti, či s výškou alimentov. Niektorí sa pritom rozhodnú pre krajné riešenia, na ktoré však na konci doplácajú deti. Aj medzi niektorými celebritami to po rozvode riadne zaiskrilo. Kto neudržal nervy na uzde a kto sa rozišiel bez veľkého kriku?

Moderátorka Vera Wisterová (42) a Jeremy Hulsh (40) – Šokujúci únos synov

Wisterová sa za Jeremyho Hulsha, producenta s americko-izraelskými koreňmi, vydala v roku 2010. Už o šesť rokov urobila nečakaný krok, keď sa z Izraela vrátila na Slovensko. So sebou vtedy vzala aj svojich synov Harlowa (7) a Thea (5). V manželstve to zjavne škrípalo a ryšavka sa o tom vyjadrila aj v médiách. „Manželstvo môže byť komplikované, aj v tom našom sa striedajú krásne chvíle s tými ťažšími. Neexistuje jeden konkrétny dôvod, ktorý nás doviedol do tejto situácie. Myslím, že všetky ženy, ktoré sú vydaté za cudzinca, narážajú aj na hrubšie kultúrne mantinely,“ vyjadrila sa v minulosti Wisterová.

V exkluzívnom rozhovore pre Nový Čas moderátorka priznala, že počas pobytu v Izraeli jej Jeremy zobral pasy detí, rodné listy aj iné listiny, pretože chceli riešiť rozvod. „Rodné listy mi však už nevrátil a ani pasy. Po tom, čo sme sa začiatkom januára 2017 vrátili na Slovensko po prázdninách v Izraeli, približne v polovici januára 2017 som podala žiadosť o rozvod na Slovensku,“ prezradila nešťastná Vera, podľa ktorej v uplynulých troch rokoch podal Jeremy na súd celkovo 17 návrhov. „Ku každému rozhodnutiu vždy podal odvolanie a v niektorých prípadoch aj ústavnú sťažnosť. Okrem toho podal ďalšie návrhy na rabínsky súd v Izraeli, ktorý riešil aj náš rozvod, ale tento súd však rozhodovanie o deťoch ponechal na naše orgány. Proti ich rozhodnutiu sa tiež odvolal a nakoniec stopol aj náš rozvod,“ vysvetlila.

V deň, keď Jeremy utiekol s deťmi zo Slovenska, mal riadne stanovený termín na styk so synmi, na ktorom sa zúčastnil aj Verin otec. Spoločne si to namierili do nákupného centra pri Dunaji, odkiaľ sa však chlapci k matke nevrátili. Hulsh mal plán úteku zo Slovenska premyslený do detailov. „Otec sa presunul z obchodného domu v Bratislave aj s deťmi do Maďarska na súkromné letisko v Győri. Odtiaľ leteli do Londýna a potom do kanadského Toronta,“ povedal vtedy Novému Času Štefan Farkaš, správca stránky, ktorá pomáha hľadať nezvestné osoby. „Otec zrejme následne zvolil cestu z Kanady do USA autom,“ dodal Farkaš. Na Jeremyho bol vydaný medzinárodný zatykač. Do dnešného dňa sa chlapci k mame na Slovensko nevrátili.