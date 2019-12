Americká novinárka a kamarátka Wisterovej manžela Jeremyho prehovorila: Odkaz nešťastnej Vere

Posiela jej veľavravné slová! Moderátorka Vera Wisterová (42) je už takmer dva mesiace bez svojich najväčších pokladov, keď jej synov Harlowa (8) a Thea (5) uniesol manžel Jeremy (40) a utiekol s nimi do Ameriky.

Práve odtiaľ potom cez svoju kamarátku a novinárku Malinu Saval vydal vyjadrenie, ku ktorému pridal aj snímku s chlapcami. Pre červenovlásku to teda bolo ako pomyselná facka, s ktorou sa musí pasovať a dennodenne prežíva trápenie v podobe odlúčenia od detí. Novému Času sa znova podarilo s novinárkou skontaktovať a tá má pre zronenú matku jasný odkaz...

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Vera a Jeremy boli na nože skoro dva roky, keď moderátorka nečakane podala koncom roka 2017 žiadosť o rozvod a na súde tiež žiadala o zverenie detí do opatery, čo sa jej aj podarilo. Ich otec americko-izraelského pôvodu sa teda s chlapcami mohol vídať len v určené dni, čo sa však Jeremymu nepáčilo. Nakoniec zašiel až tak ďaleko, že v čase, keď mal s deťmi tráviť svoj čas, využil situáciu a aj s chlapcami ušiel do Ameriky podľa vopred premysleného plánu. Odvtedy, teda takmer dva mesiace, je moderátorka so silami v koncoch, keď robí, čo môže, aby svoje poklady znova videla a mohla ich objať.

Novému Času sa podarilo skontaktovať s novinárkou Malinou Saval, ktorá krátko po Jeremyho úteku do Ameriky zverejnila jeho snímku s chlapcami s odkazom, že sa majú dobre. Inak to nie je ani teraz a Maline sa znova rozviazal jazyk. Pri otázke na Jeremyho a deti však odpísala len stručne: „Všetko, čo môžem povedať, je, že sú v bezpečí a v poriadku. S novinármi odmieta komunikovať,“ napísala nám Saval. Tej sme sa spýtali aj na Jeremyho reakciu na medzinárodný zatykač, s čím však novinárka nesúhlasila a znova nás odbila len jednou vetou. „Žiadny rozkaz nie je. Sú to falošné správy,“ dodala Malina, ktorá s nami však ďalej nekomunikovala.

Spolupráca s políciou

Isté však je, že zronená Vera čaká na akékoľvek správy o synoch a najmä teraz, keď sa blížia najkrajšie sviatky v roku, ktoré by sa mali tráviť v kruhu rodiny a milovaných. „Je to už sedem a pol týždňa, odkedy synčekov ich otec uniesol zo Slovenska,“ povedala Novému Času Wisterová, ktorá úzko spolupracuje aj s políciou. „Vyšetrovanie v súčasnosti naďalej pokračuje, zo strany polície sú aj naďalej v tejto veci vykonávané potrebné procesné úkony,“ uviedol pred pár dňami Novému Času hovorca bratislavskej krajskej polície Michal Szeiff. Nový Čas kontaktoval aj hovorcu Krajského súdu v Bratislave Pavla Adamčiaka s otázkami, ako prípad pokračuje a či stále platí medzinárodný zatykač, ktorý na Jeremyho vydali dva dni po únose detí. „Na Jeremyho Hulsha, ktorý je obvinený pre skutok právne kvalifikovaný ako prečin marenia výkonu úradného rozhodnutia, je naďalej vydaný aj medzinárodný zatýkací rozkaz, ktorý nebol doposiaľ realizovaný,“ znela odpoveď od Adamčiaka.