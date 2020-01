Čo čaká známe páry na Plese v opere? Za vstupenku zaplatia 500 eur, záštitu prevzala Čaputová

V sobotu večer sa v historickej budove Slovenského národného divadla (SND) uskutoční jubilejný 20. ročník Plesu v opere.

Nad podujatím, rovnako ako i nad programom Nadácie pre deti Slovenska „Kto chýba?“, ktorý tento rok rozšírili aj na materské školy, prevzala tentoraz záštitu prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová. „Inkluzívne vzdelávanie vytvára podmienky na to, aby sa všetky deti mohli v škole cítiť plnohodnotne bez ohľadu na ich znevýhodnenie. Keďže inkluzívne vzdelávanie podporuje potenciál každého dieťaťa, buduje vzájomný rešpekt a toleranciu. Takéto spoločné vzdelávanie môže zásadne pomôcť k prekonávaniu predsudkov a negatívnych postojov voči inakosti, inej skúsenosti či inému názoru,“ vyjadrila sa Čaputová.



Slávnostný program, ktorý otvoria operné árie, uvedie dvojica Emília Vášáryová a Martin Huba. Šaty pre obľúbenú herečku pripravil Boris Hanečka. „Veľmi sa teším, že róbu pre pani Vášáryovú budem môcť pripraviť práve ja. Je to veľká zodpovednosť,“ vyznal sa návrhár. Ako budú šaty vyzerať, je ešte i v tomto momente tajomstvom. „Veľa sme sa rozprávali. Róba, v ktorej sa pani Vášáryová predstaví na 20. ročníku Plesu v opere bude v sebe niesť niekoľko hlbokých myšlienok a odkazov. Pevne verím, že sa nám spoločne podarí docieliť želaný efekt a šaty očaria nielen hostí, ale budú predovšetkým radosťou pre ich nositeľku. Môžem prezradiť len jediný detail, a to, že šaty budú rubínovej farby,“ poznamenal Hanečka, ktorý pripravuje aj kostýmy pre členov baletu SND, zbor a operné hviezdy, pôvodom arménsku sopranistku Hrachuhí Bassénz a slovenského tenoristu Pavla Bršlíka, ktorí vystúpia počas úvodného ceremoniálu.



V historickej budove SND v úvode večera zaznejú árie z pera Eugena Suchoňa, Georga Friedricha Händela, Giacoma Pucciniho, Carla Orffa a Antonína Dvořáka. Vystúpenie sólistov doplní zbor a vizuálne program oživia pôsobivé choreografie. Réžiu ceremoniálu má už po šiesty raz na starosti česká choreografka Jana Burkiewicz, ktorá vo svojej tvorbe kombinuje divadlo s vizuálnym umením, dizajnom, novým cirkusom a módou. Inšpiráciou pre tohtoročný úvodný ceremoniál bola pre ňu podľa jej slov láska. „Láska ako ústredný leitmotív azda každého operného diela. Láska, ktorá v sebe nesie esenciu spolupatričnosti, empatie, dôvery a nezištnosti - a to je aj esencia dobročinného Plesu v opere,“ vysvetlila Burkiewicz.



Slávnostný večer bude opäť sprevádzať myšlienka dobročinnosti a spolupatričnosti. Svojou účasťou podujatie i tento rok poctí tristo párov významných hostí a hostiek z oblasti vedy, spoločenského aj hospodárskeho života, medicíny, vzdelávania, športu i tretieho sektora. Medzi debutantmi tentoraz budú napríklad futbalista Ján Ďurica, hokejové hviezdy Marián Gáborík a Marián Hossa, bývalá slovenská profesionálna tenistka Dominika Navara Cibulková či krasokorčuliarka Oľga Beständigová.

Svoju premiéru na plese zažijú aj redaktorka TV Markíza Andrea Šprochová, riaditeľ Horskej záchrannej služby Jozef Janiga, členka manažmentu a riaditeľka pre inovácie a rozvoj v spoločnosti Philip Morris a Absolútna Slovenka roka Andrea Gontkovičová, riaditelia Nadácie Pontis Martina Kolesárová a Michal Kišša či špeciálny pedagóg a správca Centra inkluzívneho vzdelávania Viktor Križo. Oblasť vedy na podujatí zastúpi vedec a pedagóg Ústavu chemických vied Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika a Vedec roka 2018 Vladimír Zeleňák. Atmosféru Plesu v opere po prvý raz zažijú aj herec, scenárista a režisér Peter Bebjak, sochár Ján Ťapák a spisovateľ Ondrej Štefánik.



Minimálnou hodnotou vstupenky pre pár je 500 eur, je však na každom z hostí, akou čiastkou dobročinnosť podporí. Sto percent zo vstupenky pritom putuje na spomínaný program „Kto chýba“. Len za ostatných desať rokov sa organizátorom plesu podarilo na príspevkoch od hostí a hostiek vyzbierať už viac ako dva milióny eur. „Veľmi si vážime, že sa nám darí držať vysokú spoločenskú úroveň dobročinného Plesu v opere a rovnako dlho si zachovávame priazeň ctených hostí, podporovateľov a verejnosti. Za dve desaťročia sa nám podarilo vybudovať jedno z najväčších dobročinných spoločenských podujatí na Slovensku, ktoré významne prispelo k riešeniu mnohých pálčivých problémov,“ uviedla riaditeľka dobročinného Plesu v opere Andrea Cocherová.