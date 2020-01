Ďurica po rozchode so Šebestovou dostal prestížnu pozvánku: Koho zoberie na Ples v opere?!

S kým sa bude zvŕtať na parkete?! Už na budúcu sobotu sa uskutoční najprestížnejšia udalosť roka Ples v opere. Na tanečnom parkete sa objavia nielen staré, ale aj nové tváre, medzi ktorými nebude tentoraz chýbať futbalista Ján Ďurica (38).

Mnohí by si mysleli, že bude jeho ozdobou na plese atraktívna misska Magdaléna Šebestová (36), s ktorou má aj po rozchode dobrý vzťah a spája ich dcérka Ninka (4). No partnerkou po športovcovom boku môže byť nakoniec celkom iná žena! Šebestová a Ďurica tvorili pár sedem rokov, no nakoniec ich láske odzvonilo. Stále ich však spája milovaná dcérka Ninka.„Už dlhšie netvoríme pár a snažíme sa byť len dobrými rodičmi našej dcérke,“ prezradila exkluzívne Novému Času v decembri Šebestová. Kvôli roztomilému dievčatku dvojica zasadla spolu dokonca aj za štedrovečerný stôl a užili si Vianoce ako šťastná rodina.

Najnovšie čaká futbalistu veľký deň, pretože dostal prestížnu pozvánku na najväčšiu udalosť v krajine, a to Ples v opere. Podľa informácií Nového Času svoju účasť potvrdil a nateraz len zostáva otázkou, či bude po jeho boku stáť práve Magda. „Ešte pred troma mesiacmi sme to spolu doma s Jankom riešili. Nepadlo finálne rozhodnutie, aj keď veľmi chcel, aby som s ním išla. Za ten čas sa veľa zmenilo a pre koho sa nakoniec rozhodol, netuším, možno ani on ešte,“ vysvetlila Novému Času tmavovláska, ktorá nakoniec, podľa našich informácií, na ples nepôjde.

Z párty na ples?

Magda však svojimi slovami mohla narážať aj na skutočnosť, že sa futbalista nedávno zabával v spoločnosti dvoch krások. V pražskom bare ho totiž čitateľ Nového Času nasnímal, keď sa bujaro veselil s atraktívnymi slečnami a nemali sa vyhýbať ani vzájomným dotykom. Tie rozhodne nevyzerali ako priateľské. Futbalista laškoval so slovenskou maliarkou Luciou Rubeljovou a misskou Dianou Kačurovou. Žeby bola jedna z týchto sexíc adeptkou na ples?

„Nebudem to komentovať,“ reagoval Ďurica na otázku, koho berie na prestížnu udalosť. Okrem Ďuricu budú mať na Plese v opere premiéru hokejista Marián Gáborík s manželkou Ivanou či jeho bývalý spoluhráč z reprezentácie Marián Hossa, ale aj tenistka Dominika Navara Cibulková či redaktorka televízie Markíza Andrea Šprochová. Výťažok 20. ročníka dobročinného Plesu v opere ide už po tretíkrát na rozvoj inkluzívneho vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením na základných a materských školách.