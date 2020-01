Andrej sa na Silvestra vybral do lesa, domov už neprišiel: Srdcervúci odkaz rodičov

Najhoršia je neistota! Rodičia nezvestného Andreja (28), ktorý sa stratil ešte na Silvestra, sú zúfalí. Peter (50) a Blanka (53) Značkovci z malej obce Petrovo (okr. Rožňava) už vyše týždňa nemôžu pokojne spávať a sú vďační za akúkoľvek informáciu o ich milovanom synovi.

Ten sa vydal do lesa naľahko bez mobilu, peňaženky i kľúčov. Pátranie polície so psom a aj dobrovoľníkov bolo zatiaľ neúspešné. „Do pátracej akcie bol zapojený dron a štvorkolka, ale ani napriek snahe zúčastnených sa ho doposiaľ nepodarilo vypátrať,“ uviedla košická policajná hovorkyňa Lenka Ivanová. „Do lesa chodil často, ale vždy sa vrátil. Teraz však nie a nevieme, kde je,“ vraví Peter, otec mladého muža. Podľa neho Andrej, ktorý bol vyučeným opravárom poľnohospodárskych strojov, každému pomáhal. „Povedal, že sa ide len prejsť. Nezobral si mobil, peňaženku a ani kľúče. Že by niekde spadol?“ nechápe zdrvený otec, ktorý vôbec nespí.

„Andrej, vráť sa domov! Čakáme ťa!“ znie odkaz zúfalých rodičov, ktorí priznali, že sú v koncoch. Vôbec sa nepohádali a na Vianoce ho obdarovali oblečením a topánkami. „Nevieme nič a to je hrozné. Okrem polície, ktorej sme nezvestnosť nahlásili 1. januára, ho hľadal aj špeciálny tím pátračov. Mysleli sme si, že ho nájdu. No stále ho niet a vonku už poriadne mrzne. Na seba si hodil len mikinu a vestu,“ vraví jeho nevlastná mama Blanka, pretože tá biologická Andreja opustila a žije v Plzni. Andrej sa s ňou nestýkal a na cestu do Česka sa nechystal. Z domu odišiel bez peňazí. „Aj nám napadlo, či nešiel k nejakej žene, ale o žiadnej frajerke nevieme,“ dodala nešťastná Blanka.