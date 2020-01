Veľké problémy malej polikliniky v Senici: 51-tisíc eur na röntgen musia pýtať od pacientov!

Spravili v našich končinách nezvyčajnú vec. Poliklinika v Senici je jediným zdravotníckym zariadením pre 60-tisíc ľudí a stala sa slovenským priekopníkom.

Po poruche jediného röntgenu sa totiž vedenie polikliniky obrátilo na Seničanov, ako aj ľudí z okolia s nezvyčajnou prosbou: aby im prispeli na opravu. Tá sa vyšplhala na 51-tisíc eur.

Jediný röntgen v Senickom okrese koncom minulého roka náhle skolaboval. „Pokazila sa nám žiarivka, a je veľmi dôležité, aby tá fungovala na 100 percent. Ak technik oznámi čo i len malú odchýlku, nemôžeme röntgen spustiť. Bolo by to nebezpečné pre pacienta,“ prezradila riaditeľka senickej polikliniky Eva Volková. Aj napriek tomu, že technik poruchu odstránil, prišiel ďalší šok a hrozilo, že stroj nebude fungovať, to sa však zažehnalo.

„Celková suma za opravu bola 51-tisíc eur,“ priznala Volková, ktorá informovala aj mesto, že sa budú musieť investovať nemalé prostriedky do röntgenu. „Riešili sme to aj na správnej rade, informovala som aj pána primátora. Ten prišiel s nápadom, že skúsime osloviť aj ľudí zo Senice a z okolitých miest, či by nám neprispeli. Je nás 60 000 a ak by dal každý jedno euro, bolo by to uhradené, každé euro je dobré,“ vraví.

Odkázaní na pomoc

Prístroj sa podarilo spojazdniť, má to však háčik. „Splatnosť 51-tisícovej faktúry máme do februára, firma nám vyšla v ústrety a dala nám na to tri splátky. V prípade, že to všetko uhradíme, odpustia nám ešte takmer 5 000 eur,“ uzavrela Volková. Aj napriek tomu, že poliklinika dostala podľa slov hovorkyne mesta Viery Baroškovej po mnohých rokoch dotáciu vo výške 80-tisíc eur, riaditeľka jediného zdravotníckeho zariadenia v Senici tvrdí, že ak by uhradili všetko naraz, boli by v sklze s ostatnými faktúrami, a tak sú odkázaní aj na pomoc pacientov.

Na nápad sme sa spýtali v poliklinike pacientov, tí neskrývajú rozhorčenie, kam speje slovenské zdravotníctvo, keď si musia sami prispievať na opravy zdravotníckych zariadení. „Čo máme ale robiť, keď chceme, aby to fungovalo. Je to smutné, že to pýtajú od pacientov, ale keď to nebude fungovať, bude to ešte horšie,“ prezradil Karol (54).