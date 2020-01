Slovan si po prehrách napravil chuť: Duel s Trenčínom ovládli Belasí bez väčších problémov

Hokejisti Slovana Bratislava si po dvoch prehrách v Tipsport Lige opäť pripísali víťazstvo. V pondelňajšom 38. kole zvíťazili doma nad Duklou Trenčín 4:1.

Slovan Bratislava - Dukla Trenčín 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

Góly: 2. Carson (Basaraba, St. Pierre), 16. Bondra (Šedivý, Carson), 33. Matoušek (Abdul, Meszároš), 60. Puliš (St. Pierre, Štajnoch) - 41. Mikyska (Alderson, McCormack). Rozhodovali: Müllner, Valach - D. Konc ml., J. Konc ml., vylúčení 6:3 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 7068 divákov.

Brust – Sersen, Bačik, Meszároš, Štajnoch, Carson, Šedivý, Demo - Puliš, Zigo, Abdul - Basaraba, St. Pierre, Bondra - Urbánek, Kytnár, Matoušek - Jendek, Viedenský, Žitný - PetrášTomek - McCormack, Sládok, Bokroš, Štach, Stacha, Kajínek, Dužek - Alderson, Mikyska, Bezúch - Bartovič, Valach, Hecl - Džugan, Balán, Lapšanský - Ferényi, Švec, Sojčík

V drese Slovana sa po prvý raz predstavili pred domácimi fanúšikmi zámorské posily Martin St. Pierre, Joe Basaraba a Brett Carson, pričom Carson si odbil premiéru v belasom drese. Basaraba a St. Pierre nazbierali v predchádzajúcom zápase v Nových Zámkoch prvé body v extralige, Slovan však na juhu Slovenska prehral po predĺžení. Aj preto si chcel proti Trenčínu napraviť chuť a začal dobre.Po devätnástich sekundách početnej výhody namieril presne Carson a pripísal si prvý gól v Tipsport Lige.

Svižná prvá tretina priniesla výborný hokej, oba tímy mali niekoľko dobrých šancí, ale brankári sa vyznamenali. Brust mal v jednom prípade aj šťastie, keď po strele Hecla zazvonila žŕdka na jeho bránke. Diváci napokon videli ešte jeden gól, v 16. minúte skvele prenikol pred bránku Šedivý, videl na pravej strane dobre postaveného Bondru a útočník Slovana už nemal problém poslať puk za Tomeka.

Aj v druhej tretine hokej bavil divákov. Hralo sa na obe strany, oba tímy mali aj výhodu presilovky. Trenčín svoju nevyužil, ani Slovan, ale tretí gól dali "belasí" po pokračujúcom tlaku z početnej výhody. Po strele Abdula dorazil puk do bránky Matoušek. Veľké šance mali ešte v druhej časti hry Šedivý a Žitný, ale stav zostal nezmenený.

V úvode tretej tretiny sa však Trenčania konečne presadili, keď v presilovej hre znížil na 3:1 Josef Mikyska. Hostia potom mohli streliť aj ďalší gól, keď sa po chybe obrany dostal do zakončenia Bezúch, ale neuspel. Na druhej strane nedotiahol peknú akciu do konca Zigo. Slovan si napokon triumf postrážil, spečatil ho v závere Puliš gólom do prázdnej bránky. V tabuľke odskočili "belasí" Dukle na rozdiel ôsmich bodov.