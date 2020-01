Už je vonku z basy: Futbalistu Řepku prepustil súd na slobodu!

Plzeňský súd dnes podmienečne prepustil bývalého futbalistu Tomáša Řepku (46) z väzenia.

Uložil mu dohľad probačného úradníka a skúšobnú dobu na tri roky. Súd bývalému futbalovému reprezentantovi tiež uložil povinnosť, aby v rámci svojich možností uhradil v skúšobnej dobe spôsobenú škodu vo výške 430 000 českých korún. ČTK to povedala hovorkyňa súdu Lucie Jíchová. Súd zároveň okamžite odošle informáciu o rozhodnutí do väznice. Ako ďalej Jíchová uviedla: "Čo sa týka odôvodnenia rozhodnutia, v danej chvíli môžem uviesť len to, že boli splnené všetky zákonné podmienky pre vydanie daného rozhodnutia."

Štyridsaťšesťročného Řepku vlani poslali súdy na dva a pol roka do väzenia za spreneveru luxusného vozidla, internetové útoky na jeho druhú exmanželku a marenie úradného rozhodnutia. Od 30. mesiacov väzenia sa mu odpočítalo 293 dní za 293 odpracovaných hodín verejnoprospešných prác.

Vlani na jeseň Řepka žiadal o podmienečné prepustenie. Okresný súd ho však 11. novembra z väzenia nepustil, pretože väzeň podľa vtedajšieho verdiktu nesplnil niekoľko zákonných podmienok. Okrem iného súd nepresvedčil, že sa polepšil. Žiadosť o predčasné prepustenie navyše podal pred uplynutím tretiny trestu. Podľa zákona väzeň môže požiadať o podmienečné prepustenie až po vykonaní tretiny trestu.

Řepka nastúpil do väzenia 27. mája v Prahe, v júni ho väzenská služba previezla do väznice v Plzni. Tretinu trestu si odpykal až 15. decembra, žiadosť ale podal skôr. Podporila ho ale aj väznica, kde si do dátumu konania prvého súdu vyslúžil za správanie jednu disciplinárnu odmenu. Bývalý futbalový reprezentant pracuje na nestráženom pracovisku mimo väznice v pekárni.