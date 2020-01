Najnižšie verzus najvyššie položené strediská na Slovensku: Kde je lepšia lyžovačka?

Posledné voľné dni prilákali na zjazdovky mnohých milovníkov zimných športov. Predĺžený víkend ponúkol pekné počasie, všade bolo doslova „narvané“.

Ľudia si sneh užili na najvyššie položených svahoch v Tatrách, ktoré sú na Chopku a Štrbskom Plese, ale aj v najnižšie položenom lyžiarskom stredisku v obci Čechy (okr. Nové Zámky). Nový Čas zistil, ako sú lyžiari spokojní s týmito na míle odlišnými zjazdovkami a koľko stoja lístky a skipasy. V našom porovnávaní sme nevynechali ani ceny za občerstvenie v miestnych bufetoch.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Najnižšie položený svah je v obci Čechy. Sezóna tu nebýva dlhá, tešia sa, keď sa im podarí v zime zasnežiť štyrikrát. Kým minulý rok sa priaznivci lyžovania mohli tešiť zo zimných radovánok už pred Vianocami, teraz spustili vleky až tento piatok. „Máme snežné delo, inak by sme to nedali. Ale ak je teplo a veľa robí aj vlhkosť vzduchu, tak nám to nepomôže. Teraz sme ešte v noci dosnežovali, ale podmienky sú stále obmedzené,“ prezradil Jozef Baranovič, starosta obce, ktorá svah prevádzkuje. Aj napriek tomu, že má dĺžku len 200 metrov a prevýšenie 35 metrov, ľudí je tu vždy veľa a okrem snežného dela majú aj vlek. V sobotu doobeda sa zo snehu tešilo asi 200 lyžiarov a sánkarov.

Porovnanie stredísk

Čechy

Nadmorská výška: 165 m

Vrchná hranica: 200 m

Prevýšenie: 35 m

Dĺžka svahu: 200 m

Počet vlekov: 1

Štrbské pleso

Nadmorská výška: 1 346 m

Solisko: 1 840 m

Prevýšenie: 494 m

Dĺžka svahov: 5 509 m

Počet vlekov a lanoviek: 7

Chopok

Nadmorská výška: 2 010 m

Dĺžka zjazdoviek: 49 km

Dĺžka tratí lanoviek a vlekov: 20,5 km

Kapacita prepravy: 28 400 ľudí za hodinu

Počet vlekov a lanoviek: 23

Ceny skipasov a lístkov

Čechy

Celodenný dospelý: 12 €

Celodenný dieťa do 15 rokov: .. 10 €

Poldňový dospelý: ..10 €

Poldňový dieťa: 8 €

Štrbské Pleso

Celodenný dospelý: 46 €

Juniori: 37 €

Deti: 33 €

Ceny jednej jazdy

Dospelí: 15 €

Juniori: 13 €

Deti:10 €

Chopok

Celodenný dospelý: 56 €

Juniori: 45 €

Deti: 40 €

Štrbské pleso

Na Štrbskom Plese túto začali sezónu lyžovať na Mikuláša, ale pred vianočnými sviatkami teplý dážď zmyl skoro všetok sneh. So zasnežovaním začali opäť na Štedrý večer. „Bol to veľmi pekný vianočný darček, začalo mrznúť a snežiť. Dnes máme v prevádzke všetky zjazdovky a vleky. Naša hodinová kapacita je 6 200 ľudí a na zasnežovanie používame 22 snehových diel a 33 snehových tyčí. Momentálne máme od 30 do 70 cm snehu. Minulú sezónu sa tu lyžovalo 135 dní,“ prezradil Peter Tomko, riaditeľ strediska na Štrbskom Plese.