Aj v roku 2020 vám na dovolenku prispeje zamestnávateľ: Pri lyžovačkách dávame prednosť týmto strediskám

Počasie zatiaľ milovníkom zimných športov veľmi neprialo, situácia sa však zlepšuje a lyžiarske strediská hlásia vcelku dobré podmienky. Podľa prieskumu ZľavyDňa dávame jednoznačne prednosť našim zjazdovkám pred zahraničnými. Slovenské hory uprednostňujeme hlavne pre ich blízkosť. Obľúbenosť pobytov u nás zvýšila aj možnosť využitia rekreačných poukazov. Aj tomto roku vám zamestnávateľ prispeje na pobyt.

Za lyžovaním či inými zimnými športmi najčastejšie smerujeme do menej vzdialených destinácií. Podľa prieskumu spoločnosti ZľavaDňa až 81 % z nás chodí za lyžovaním na Slovensku. „Tento trend vnímam ako veľmi pozitívny a teší ma, že Slováci pri výbere zimnej dovolenky ostávajú u nás na Slovensku,” hovorí Martin Rakovský, generálny riaditeľ ZľavaDňa.

Naše hory uprednostňujeme hlavne pre vzdialenosť, to je dôvodom pre 68 % opýtaných. Podľa prieskumu na Slovensku najčastejšie navštevujú ľudia stredisko Jasná v Nízkych Tatrách, hneď za ním nasledujú Vysoké Tatry. Dovolenkovanie na Slovensku zatraktívnili aj rekreačné poukazy. Tie presadila Slovenská národná strana a zamestnanci mohli získať od firmy 275 eur na pobyt na Slovensku.

Rekreačný poukaz v roku 2020

zľava z roku 2019 nie je prenosná do tohto roku, nemožno ju pripočítať k nároku na tento rok

v roku 2020 však môžete využiť ďalší príspevok od zamestnávateľa

Podmienky nároku

sa v tomto roku nemenia

povinne ho musí poskytovať zamestnávateľ s viac ako 49 zamestnancami (menšie firmy len dobrovoľne)

pre nárok musíte vo firme nepretržite pracovať najmenej 24 mesiacov

uplatniť sa dá za pobyt na Slovensku s minimálne 2 prenocovaniami, dá sa využiť aj na tábor pre deti

Výška príspevku

je 55 % oprávnených výdavkov, najviac 275 € za jeden kalendárny rok

sumu nemusíte vyčerpať za jeden pobyt, ale môžete si ju rozdeliť

Nezabudnite na poistenie

Anna Jamborová, ČSOB poisťovňa

Bez ohľadu na to, či sa dovolenkári vyberú za snehom na slovenské hory, alebo do zahraničia, v oboch prípadoch by mali mať uzatvorené správne komerčné poistenie. V prvom prípade ide o poistenie pre prípad zásahu Horskej záchrannej služby na Slovensku, v druhom prípade zodpovedajúce cestovné poistenie, ideálne s pripoistením zodpovednosti za škodu. V prípade úrazu poistenie ušetrí dovolenkárovi od niekoľkých stoviek po tisícky eur.

Slováci a lyžovačky