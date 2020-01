Taxikár František bojuje s bankou: Strhli mi zarobených 28,65 € a ešte som dostal pokutu!

Obyčajná jazda skončila fiaskom! Bratislavčan František pracuje ako taxikár už 19 rokov a počas svojho pôsobenia už zažil kadečo. Pred Vianocami viezol v aute cudzinca, ktorý za jazdu platil kartou prostredníctvom terminálu.

Pomerne vysoké jazdné 28,65 eura však pasažier bez problémov uhradil, no po niekoľkých dňoch mu banka peniaze z účtu strhla a zároveň dostal aj pokutu od prevádzkovateľa platobného terminálu za sťažnosť zákazníka. František z Bratislavy robí taxikára už 19 rokov a na svoju prácu je hrdý. Niekedy však zažije zaujímavých klientov. Jeden taký mu do auta sadol aj 21. decembra. „Keď som 21. 12. viezol pasažiera z Petržalky na Bratislavský hrad a zákazník mi zaplatil 28,65 eura cez terminál,“ povedal František, ktorý si za jazdu naúčtoval pomerne vysokú sumu.

Nový Čas preto porovnal ceny u konkurencie a v konkurenčnej aplikácii bola totožná trasa nacenená na približne 7 €. Podľa taxikárových slov však pasažier nemal voči naúčtovanej cene na taxametri žiadne námietky a bez problémov ju uhradil. Platbu pripísali až po týždni, no už o deň zažil nemilé prekvapenie, pretože mu strhli platbu. „Dozvedel som sa, že zákazník volal do banky, že nevie, za čo zaplatil a chce peniaze späť. Tak mi ich zobrali a to aj napriek tomu, že som vystavil blok,“ hnevá sa taxikár, ktorému okrem spomínanej sumy firma strhla aj 10 € pokutu za sťažnosť od cestujúceho.

Nie je prvýkrát, čo taxikár rieši tento problém. „Už raz som takto o peniaze prišiel, ale po troch mesiacoch sa mi vrátili späť,“ priznal František. Rozhorčený muž sa obrátil aj na spoločnosť SumUp, od ktorej v taxíku používa terminál. Spoločnosť reagovala na to, že námietku voči banke stále riešia a dokumenty zaslali bezpečnostnému oddeleniu. „Aktívne sa pokúsime pomôcť v tom, aby zákazníkova banka príslušnú sumu vrátila. Ak banka potvrdí, že poskytnuté informácie a dokumenty sú dostatočné, spätná úhrada bude vrátená,“ informovala taxikára spoločnosť SumUp.

Vybavenie sťažnosti môže trvať 3 mesiace

Vybavenie môže trvať aj 3 mesiace. Je to z dôvodu, že po vypracovaní námietky sa čaká na vyjadrenie zákazníka, preto je tento proces značne zdĺhavý. Financie na pokrytie spätnej úhrady budú použité z transakcií, ktoré sa uskutočnili neskôr. Inými slovami peniaze na pokrytie spätnej úhrady nebudú vyplatené, kým sa námietka a celý proces neukončí. Zmienený poplatok 10 eur je účtovaný zákazníkovou bankou a nie je vratný. Slúži na pokrytie nákladov spojených so spätnou úhradou.