Matovič by dal ocenenie namiesto „kukuričnému partizánovi“ Kňažkovi, ten reaguje: O vyznamenanie nestojím

Pravidelné pobúrenie. Už sa stalo tradíciou, že každoročné udeľovanie najvyšších štátnych vyznamenaní z Prezidentského paláca nahnevá niekoľkých ľudí.

Tento rok počuť najmä šéfa OĽaNO Igora Matoviča (46), ktorý sa ostro ohradil proti výberu oceneného Petra Zajaca (73). Jedného zo zakladateľov VPN prezidentka Zuzana Čaputová (46) vybrala aj ako symbol nedávnych osláv 30. výročia Nežnej revolúcie. Matovič však tvrdí, že ocenenie si zaslúži niekto iný. Čaputová vyznamenanie Radu Ľudovíta Štúra I. triedy pre Zajaca odôvodnila tým, že sa roky politicky angažoval v Demokratickej strane aj vo Verejnosti proti násiliu. Ocenila ho za „mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj“. Výber osobností ocenili dokonca aj premiér Pellegrini či predseda NR SR Andrej Danko.

Vyzdvihli, že ich prezidentka o menách informovala vopred, čo nebývalo zvykom. Paradoxne sa však do vyznamenaní pustil Matovič. „Bohužiaľ, aj dnes sme sa dozvedeli, že akýsi Peter Zajac je kľúčová osobnosť Novembra ‘89. Nuž, páni prezidenti, môžete sa snažiť akokoľvek meniť históriu, ale pre ľudí bude navždy hrdinom Novembra človek, ktorý najviac riskoval a dodával odvahu ľuďom po celom Slovensku - Milan Kňažko, a nie nejaký kukuričný partizán,“ povedal Matovič. Paradoxom je, že za OĽaNO mal Zajac kandidovať v roku 2012 do parlamentu, no potom sa pohádali pre detektor lži.

Nový Čas kontaktoval aj samotného Kňažka. Ten to však berie pragmaticky. „Myslím, že to na osobnosti nepridáva ani neuberá. Nezaoberám sa tým,“ povedal. Na priamu otázku, či by chcel byť ocenený v budúcnosti, odpovedal jasne: „Ja si myslím, že ten čas už prešiel, takže určite nie. Ja som svoj vzťah k štátnym vyznamenaniam už vyriešil, keď som vrátil titul zaslúžilého umelca ako jediný v Československu za 40 rokov.“ Matoviča skritizoval šéf OKS Ondrej Dostál, kde sa Zajac angažoval. „Je to urážlivé a ďaleko za hranicou normálnej ľudskej slušnosti,“ povedal Dostál. Zajac tvrdé slová na svoju adresu komentovať nechcel, tvrdí však, že to svedčí o neslušnosti k prezidentke. Matovič neskôr svoje výroky o Zajacovi čiastočne vzal späť. „Reálne počas revolúcie bol v ústraní aktívny a nebol zalezený v kukurici,“ povedal s tým, že ho k tvrdým slovám viedol pocit krivdy.