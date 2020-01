Šokujúco úprimný mladík Okuliar prehovoril po šampionáte: Niet divu, že nás nechcú draftovať!

Jedno vydreté víťazstvo a štyri hladké prehry - to je bilancia slovenských hokejistov do 20 rokov na MS v Česku. Vďaka úvodnej výhre 3:1 nad Kazachstanom sa síce vyhli bojom o záchranu a zabezpečili si miestenku vo štvrťfinále, ich ďalšie účinkovanie na juniorskom šampionáte sa už však nedalo hodnotiť pozitívne.

V dueloch s Fínmi (1:8), Švajčiarmi (2:7), Švédmi (2:6) i štvrťfinálovom súboji s Kanadou (1:6) jasne zaostávali za súpermi a nemohli pomýšľať na lepší výsledok. Konečnou ôsmou priečkou síce zopakovali umiestnenie spred minulého roka, no predvedené výkony boli o triedu nižšie.

"V našej hre bolo veľa nedostatkov, dostávali sme príliš veľa gólov. Nevedeli sme využívať presilovky a takisto ani hra v oslabeniach nebola veľmi dobrá. V každom zápase v základnej skupine nás to zrážalo na kolená. Šampionát mne, aj ostatným hráčom ukázal, že ešte musíme popracovať na defenzívnej činnosti, disciplíne, obratnosti či lepšom korčuľovaní," priznal kapitán SR Martin Vitaloš. Pozitívom bol podľa neho vydarený vstup do štvrťfinálového zápasu. "Kanaďania boli o dosť hrateľnejší ako Fíni alebo Švédi. Ak by sme v úvode využili päťminútovú presilovku a dali v nej dva góly, bol by to úplne iný zápas a mohlo sa to otočiť v náš prospech," myslí si obranca švédskeho Rögle Angelholm.

Mnohí slovenskí hráči netajili pred turnajom vyššie ambície. Aj po troch vysokých prehrách v skupine si vo svojich novoročných prianiach želali, aby aspoň v jednom zápase na MS prekvapili. Duel s Kanadou síce rozbehli nádejne, zázrak sa však napokon nekonal. "Mali sme na šampionáte trochu iné ciele. Ak sa však na to pozriem spätne, asi nemáme tím na to, aby sme ich splnili. Vďaka víťazstvu nad Kazachstanom sme sa zachránili, za čo môžeme byť radi. Hrali sme štvrťfinále proti Kanade, viacerým budúcim hviezdam NHL, čo mohlo byť pre každého chalana zážitok," povedal útočník Oliver Okuliar.

Autor jediného gólu vo štvrťfinálovom dueli potvrdil, že Slováci proti mužstvám ako Švédi, Fíni či Kanada výrazne zaostávali: "Nebudem klamať, ak poviem, že vo všetkom. Nemali sme také hokejové zručnosti, korčuliarsku techniku ako Kanaďania. Všetci súperovi hráči boli alebo budú vybraní v 1. či 2. kole draftu NHL, my máme v mužstve jediného draftovaného hráča. Keď sa pozriem na naše alebo moje hokejové schopnosti, niet divu, že nás nechcú zámorské kluby draftovať. Nám nezostáva nič iné ako bojovať, drieť, 'makať'. Niekedy však ani to nestačí," dodal krídelník tímu WHL Lethbridge Hurricanes.

Trénera Róberta Petrovického potešila bojovnosť hráčov, aj v zápase s Kanadou napriek nepriaznivému vývoju "dreli" až do konca. Inak ale v jeho hodnotení prevládali negatíva. "Z prehier mám zmiešané pocity. Z výsledkov rozhodne nie som nadšený," vyjadril sa kouč reprezentačnej "dvadsiatky". "S niektorými vecami nie som spokojný. Keď si to spätne prerátame, tak prakticky celý jeden zápas z piatich sme hrali v oslabení. Pri fauloch sa prejavilo, ako naši hráči pracujú s hokejkou, aký tlak vyvíjajú na súpera. Vylúčenia stoja strašne veľa síl, hra stráca tempo. Som veľmi nespokojný aj s presilovkami, tie potrebujeme vylepšiť, veď presilovky spolu s oslabeniami rozhodujú zápasy," zdôraznil Petrovický.

Po MS ešte urobí rozsiahlejšiu analýzu slovenského účinkovania v Třinci a Ostrave. "Robili sme, čo sme mohli, pripravovali sme chlapcov, ako sme v daných situáciách mohli. Záver prípravy bol však príliš krátky, nie je jednoduché byť s chlapcami iba 10-15 tréningov počas sezóny. Úroveň súperov ako Švédsko či Fínsko bola iná, ich hráči sú už dva či tri roky lídri vo svojich kluboch, v ktorých už hrajú seniorský hokej. My budeme pracovať na tom, aby sme mali takýchto chlapcov viac, aby hrali ťažké zápasy a dostali sa na patričnú úroveň. Z juniorského hokeja mali hráči určité zlozvyky, dopúšťajú sa chybičiek, ktorých sa musia na tejto úrovni vyvarovať. Musia zlepšiť individuálne činnosti, lepšie pracovať s hokejkou vo vzduchu, to sú absolútne základy na to, aby sa mohol hráč posunúť do väčšieho hokeja. Mnohých hráčov teraz čaká prechod od juniorov do seniorského hokeja. Nebudú to mať jednoduché," tvrdí Petrovický.

V slovenskom kádri bolo niekoľko hráčov z neúspešnej osemnástky (Hlavaj, Turan, Kňažko, Mudrák, Mrázik, Čajkovič), ktorá v apríli 2019 vypadla z elitnej kategórie MS. Mnohým hráčom nechýbalo úsilie, prejavila sa však nižšia kvalita v porovnaní so súpermi. Tento rok sa už "dvadsiatka" takisto počas roka nepripravovala spoločne, keďže sa skončil projekt centralizovanej prípravy. Tréner Petrovický vo svojom krátkom pošampionátovom hodnotení naznačil, že návrat projektu SR 20 do extraligy by pomohol. "Je ešte skoro o tom hovoriť. Potrebujeme si k tomu aj s ďalšími ľuďmi z vedenia slovenského hokeja sadnúť a všetko predebatovať. Na chlapcoch z osemnástky, ktorá má projekt, vidieť, ako postupujú hore, majú na seba čas, hrajú ťažké zápasy. Treba to múdro vyriešiť. Nemienim sa sťažovať, ani som to nikdy neplánoval, len by určite bolo lepšie, ak by mohli hráči dlhšie spoločne pracovať a odohrať viac ťažkých zápasov. Samozrejme, pred šampionátom vždy doplnia tím hráči zo zámoria, takže opäť trvá, kým sa dá mužstvo dokopy. Verím, že urobíme do budúcej sezóny múdre rozhodnutia. Vieme o mnohých chlapcoch z nižších ročníkov, ktorí majú potenciál, lenže ak chcú predviesť svoje schopnosti na majstrovstvách sveta, musia byť pred nimi dostatočne pripravení. Ku klubom musí smerovať výzva, aby v nich hráči viac napredovali, musia mať počas sezóny za sebou 9-10 mesiacov tvrdej roboty."

Slováci dostali spomedzi všetkých tímov na turnaji najvyšší počet gólov - 28. Brankári Samuel Hlavaj (85,12) a Samuel Vyletelka (81,48) mali úspešnosť zásahov hlboko pod 90 percent. Podľa trénera brankárov Rastislava Staňu za to nemohli iba muži v maske, ale podpísala sa pod to celková defenzívna činnosť tímu. Aj on by však privítal, ak by sa mohli hráči počas sezóny pripravovať spoločne v projekte. "Najmä v zápasoch so severskými tímami bolo cítiť, že súperovi hráči hrajú mužský hokej. Nám toto chýbalo. V uplynulých rokoch naši brankári chytali v projektoch, hrali proti mužom, čelili ťažkým strelám. Na tomto šampionáte sme mali brankárov, ktorí na klubovej úrovni pôsobia v zámorskej juniorke, kde je síce úroveň hokeja vyššia ako v tej slovenskej, ale stále je to iba juniorka. Našim brankárom by viac pomohlo, keby počas sezóny chytali proti mužom. Z projektu centralizovanej prípravy ťažili brankári ešte viac ako obrancovia či útočníci, pre nich bol výborný. Predsa len, ktorý tréner v klube dá šancu chytať pravidelne mladému brankárovi. Musel by to byť supertalent, ako bol Július Hudáček, aj ten sa však rozchytával najprv v projekte," pripomenul Staňa. Návrat k projektu SR20 je v hre. "Počas sezóny aj ihneď po štvrťfinálovom zápase sme v tomto smere komunikovali s prezidentom SZĽH Miroslavom Šatanom. Snažíme sa prísť s nejakými nápadmi, aby sme zvládli budúce juniorské MS lepšie."

Podľa hráčov "dvadsiatky" treba pracovať na mládeži už od žiackych kategórií, inak sa Slovensko nemá šancu priblížiť k top hokejovým krajinám. "Myslím si, že nám chýba oveľa lepšia práca s mládežou. Základy treba budovať už u mladších hráčov. Je totiž ťažké sa za jednu sezónu vyrovnať juniorom zo Švédska či Kanady. Treba už na nižších úrovniach podporovať kluby a najmä mládež," dodal kapitán SR Vitaloš.