Tréner Petrovický má z prehier zmiešané pocity: Čo povedal po poslednom zápase o svojich zverencoch?

Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov sa s majstrovstvami sveta v Česku rozlúčili vo štvrťfinále.

Vo štvrtkovom súboji v Ostrave prehrali s Kanadou 1:6 a na juniorskom šampionáte obsadili konečné 8. miesto. Zverenci trénera Róberta Petrovického držali krok s favorizovaným súperom iba prvú tretinu, potom sa naplno prejavila kvalita zámorského tímu. Jediný gól SR strelil v 47. minúte za stavu 0:6 Oliver Okuliar. O súperovi Kanady v boji o finále rozhodnú zvyšné štvrťfinálové duely.

Slovenská "dvadsiatka" aj piaty rok za sebou zostala pred semifinálovými bránami, naposledy prenikla medzi najlepšiu štvorku na MS 2015 v Kanade, kde získala bronz.

Hlasy po zápase

Róbert Petrovický, tréner SR: "Chlapci boli od začiatku zápasu koncentrovaní, vyzeralo to tak, že aj naša presilovka sa môže naštartovať. Verili sme, že v päťminútovej presilovke uspejeme, dáme gól, čo by bola pre hráčov veľká vzpruha. Bohužiaľ, nevyšlo to. Hneď na to prišla jedna individuálna chybička a stála nás to prvú tretinu. Napriek tomu bola táto tretina jednou z našich najlepších na celom turnaji. Na začiatku druhej sme zle vystúpili v útočnom pásme, neprečítali sme hru, prišli dve chyby. Po inkasovaných góloch sa zápas trochu otvoril, v poradí štvrté oslabenie sme už nedokázali ubrániť. Chlapci hrali až do konca, samozrejme, kvalita Kanady sa v niektorých chvíľach ukázala. Kanaďania sú veľmi silní na puku, pri mantineloch, individuálne činnosti majú v krvi. Naši hráči bojovali, ako sa patrí, za to ich treba pochváliť. Samozrejme, turnaj sa pre nás skončil, z prehier mám zmiešané pocity. S niektorými vecami nie som spokojný."

Oliver Okuliar, autor jediného gólu SR: "Prvá tretina by bola podľa našich predstáv, ak by sme v nej nedostali gól. V druhej tretine sme vybuchli a už to bolo ťažké proti Kanade dobiehať. Po prvej tretine sme sa akoby uspokojili, potom to šlo samo dolu vodou. Gól potešil, zdvihol mi sebavedomie, ale nič neriešil."

Maxim Čajkovič, útočník SR: "V prvej tretine sme korčuľovali, dodržiavali stanovený herný systém, veľmi nám pomohla presilovka, keď sa Kanada musela päť minút brániť. Škoda, že sme ju nevyužili. Potom sme trošičku odišli, prišla nedisciplinovanosť, oslabenia, z ktorých sme inkasovali góly. Na turnaji sme nepredviedli také výkony, na aké sme mali. Najmä v obrane sme mohli hrať lepšie, veď sme dostali najviac gólov spomedzi tímov na turnaji."