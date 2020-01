Prvé oceňovania prezidentky Čaputovej: Vyznamenala svojho volebného súpera

Po pol roku vo funkcii prišlo na prvé oceňovanie. Prezidentka Zuzana Čaputová (46) vo štvrtok podvečer vyznamenala 20 osobností v rámci tradičného ceremoniálu.

Hlava štátu pri výbere ocenených zohľadňovala aj uplynulé 30. výročie Nežnej revolúcie či zásluhy v protifašistickom odboji. Čo zaznelo na Hrade?

Čaputová v prejave pripomenula, že Slovensko oslávilo 27. výročie vzniku. „Každý, kto deň čo deň zodpovedne pracuje pre seba, svojich blízkych, pre svoju komunitu či región, pracuje aj pre svoju vlasť. Ak stav našej spoločnosti v niektorých ohľadoch nezodpovedá úsiliu a energii, ktorú do jej rozvoja vkladáte, nie je to určite vaša chyba,“ začala rozprávať prezidentka. Vyzdvihla najmä pácu bežných Slovákov. „Bez poctivej a každodennej práce miliónov ľudí by žiaden štát nemal šancu na úspech,“ skonštatovala. Dvadsiatku ocenených osobností označila za hrdinov, ktorí v najhorších chvíľach našich dejín prejavili statočnosť a vzdorovali zlu.

„Nesmierne si vážim, že mu vzdorovali aj za cenu straty osobnej slobody a perzekúcie svojich blízkych,“ dodala. Čaputová si vyznamenaniami pripomenula aj 30. výročie Nežnej revolúcie, ktoré Slovensko oslávilo v novembri. „Podstatné je, že máme to najdôležitejšie, čo každá krajina pre svoj úspech potrebuje: Máme výnimočných ľudí s výnimočným prínosom pre svoju vlasť,“ uza­vrela. Medzi ocenenými zaujal napríklad František Mikloško, ktorý bol Čaputovej súperom v prezidentských voľbách, no napokon získal len 5 % hlasov. Prezidentka sa ho rozhodla vyznamenať za to, že výrazne prispel k pádu totalitného režimu na Slovensku.

Kto dostal vyznamenanie

Peter Zajac – osobnosť roku 1989, slovenský literárny vedec a politik

Zuzana Mistríková – osobnosť r. 1989, patrila k študentským lídrom Nežnej revolúcie

Zora Bútorová – sociologička, jedna z prvých na Slovensku, ktorá sa venovala ženám

Martin Janec – protifašistický a protikomunistický odboj

Ján Cibuľa – prvý rómsky lekár v Československu, jeden zo zakladateľov a bývalý prezident Medzinárodnej rómskej únie, kandidát Nobelovej ceny za mier

Tibor Soós – tréner a funkcionár v rýchlostnej kanoistike

Jozef Plachý – jeden z najúspešnejších športovcov Československa

Andrej Bán – fotograf, reportér a publicista RĽŠ II. triedy