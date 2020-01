Pellegrini reaguje na výber osobností, ktoré ocenila Čaputová: Silné slová na adresu prezidentky

Všetci, ktorí boli vo štvrtok prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou vyznamenaní, si ocenenie svojimi životnými príbehmi zaslúžili. Po slávnostnom ceremoniáli v historickej budove Národnej rady SR na Župnom námestí v Bratislave to vyhlásil predseda parlamentu Andrej Danko (SNS).

"Príjemne ma prekvapilo ocenenie Milady Horákovej. Chcel by som všetkým oceneným zagratulovať. Dostať najvyššie štátne ocenenie SR je pre každého, kto žije v SR alebo má k nej väzbu, to najväčšie, čo môže v živote dosiahnuť. Gratulujem im a klaniam sa ich životnej púti," povedal Danko.

Výber 20 osobností, ktorým vo štvrtok udelila prezidentka SR Zuzana Čaputová štátne vyznamenania, je podľa premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) veľmi vyvážený a laureáti si vyznamenania zaslúžia. "Je to prierez osobností zo všetkých súčastí nášho spoločenského a kultúrneho života. Ide o veľmi vyvážený výber pani prezidentky aj vzhľadom na to, že sme si v minulom roku pripomenuli 30. výročie Nežnej revolúcie. Mali sme tu aj možnosť pozdraviť ešte ľudí, ktorí osobne zasiahli do SNP," povedal Pellegrini s tým, že boli ocenení aj tí, ktorí na vedeckej úrovni dosahujú až svetové úspechy, a takisto športovci.

"Pre mňa je táto 'dvadsiatka' veľmi vyvážená a sú to ľudia, ktorí si zaslúžia najvyššie štátne vyznamenania SR," podotkol. Zároveň ocenil, že Čaputová vopred informovala jeho i predsedu Národnej rady SR Andreja Danka (SNS), kto bude nositeľom štátnych vyznamenaní. "To chcem veľmi oceniť, lebo tak by to malo v civilizovanej krajine fungovať. Som rád, že pani prezidentka zaviedla túto novú politickú kultúru do našich vzťahov," vyhlásil Pellegrini.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová ocenila vo štvrtok pri príležitosti 27. výročia vzniku SR 20 osobností spoločenského, kultúrneho, ako aj športového života, z toho troch in memoriam. Sú medzi nimi viaceré osobnosti, ktoré sa podieľali na boji proti totalite. Štátne vyznamenania udelila prezidentka ôsmim ženám a 12 mužom.

Radom Bieleho dvojkríža I. triedy in memoriam ocenila prezidentka českú právničku a političku Miladu Horákovú, ktorá je považovaná za symbol protikomunistického odboja a odporu.

Rad Ľudovíta Štúra I. triedy získali literárny vedec a politik Peter Zajac, poslední dvaja príslušníci Vysokoškolského strážneho oddielu generálov Goliana a Viesta Branislav Tvarožek a Martin Janec (in memoriam), takisto prvý rómsky lekár v Československu Ján Cibuľa (in memoriam) a politik František Mikloško. Rad Ľudovíta Štúra II. triedy si prevzali študentská líderka Nežnej revolúcie Zuzana Mistríková, profesorka Helena Barancová, tréner Tibor Soós, učiteľ informatiky Ondrej Demáček, športovec Jozef Plachý, virologička Silvia Pastoreková, riaditeľ gymnázia Pavel Sadloň a reportér Andrej Bán.

Pribinov kríž I. triedy si odniesli kameraman Igor Luther a umelec v oblasti filmového umenia Rudolf Urc, Pribinov kríž II. triedy získali sociologička Zora Bútorová, muzikologička Alžbeta Rajterová a historička architektúry Klára Kubičková. Vyznamenanie Pribinov kríž III. triedy si prevzala doktorka venujúca sa Downovmu syndrómu Mária Šustrová.