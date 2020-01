Prezidentka Čaputová udeľuje štátne vyznamenania: Pozrite, akú zvolila róbu na slávnostný ceremoniál

Prezidentka SR Zuzana Čaputová ocenila vo štvrtok pri príležitosti 27. výročia vzniku SR 20 osobností spoločenského, kultúrneho, ako aj športového života, z toho troch in memoriam.

Sú medzi nimi viaceré osobnosti, ktoré sa podieľali na boji proti totalite. Štátne vyznamenania udelila prezidentka ôsmim ženám a 12 mužom v historickej budove Národnej rady SR na Župnom námestí v Bratislave.

Prezidentka vo svojom prejave zdôraznila, že si váži všetkých, ktorí v čase totality vzdorovali spoločenskému zlu aj za cenu straty osobnej slobody a perzekúcie svojich blízkych. Vyznamenaním ocenila aj tých, ktorí pred 30 rokmi "vzali na seba osobné riziko a spoluformovali hnutie, ktoré zmenilo pomery v krajine".

Podľa Čaputovej sa drvivá väčšina občanov a obyvateľov republiky svojou "každodennou statočnou prácou usiluje o to, aby Slovensko ako štát prosperovalo". Na slávnostnom ceremoniáli preto poďakovala všetkým, ktorí svojou obetavosťou prispievajú k tomuto cieľu.

Na ceremoniáli sa zúčastnil aj predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS), predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD), predseda Ústavného súdu SR Ivan Fiačan, poslanci Národnej rady SR, viacerí ministri a ďalší predstavitelia verejného života.

Radom bieleho dvojkríža I. triedy in memoriam ocenila prezidentka českú právničku a političku Miladu Horákovú, ktorá je považovaná za symbol protikomunistického odboja a odporu.

Rad Ľudovíta Štúra I. triedy získali literárny vedec a politik Peter Zajac, poslední dvaja príslušníci Vysokoškolského strážneho oddielu generálov Goliana a Viesta Branislav Tvarožek a Martin Janec (in memoriam), takisto prvý rómsky lekár v Československu Ján Cibuľa (in memoriam) a politik František Mikloško. Rad Ľudovíta Štúra II. triedy si prevzali študentská líderka Nežnej revolúcie Zuzana Mistríková, profesorka Helena Barancová, tréner Tibor Soós, učiteľ informatiky Ondrej Demáček, športovec Jozef Plachý, virologička Silvia Pastoreková, riaditeľ gymnázia Pavel Sadloň a reportér Andrej Bán.

Pribinov kríž I. triedy si odniesli kameraman Igor Luther a umelec v oblasti filmového umenia Rudolf Urc,Vyznamenanie Pribinov kríž III. triedy si prevzala doktorka venujúca sa Downovmu syndrómu Mária Šustrová.

Vyznamenaný František Mikloško povedal vo svojej reči na záver ceremoniálu, že čas a pravda overili výsledky a snaženia dnešných laureátov a čas i pravda overia nakoniec všetky slová, skutky i snaženia. Minulý rok mal podľa vlastných slov možnosť navštíviť mnoho škôl na Slovensku a hovoriť so študentmi. "Ich záujem o spoločenské dianie na Slovensku, o to, aby túto krajinu viedli kompetentní ľudia, ma utvrdil v opravdivosti nového generačného pohybu. Študenti kládli mnoho otázok, nečakali len odpovede. Chceli, aby im človek odpovedal osobne. Aby mali v diskusii pocit, že si ich človek váži a v tej chvíli hovorí akoby len s nimi," povedal. Práve toto je podľa neho bod, v ktorom by sa odkazy dnešných laureátov a túžby nastupujúcej generácie mali stretnúť. "Vo svetle osobného prístupu k človeku možno začať budovať znovu dôveru v spoločnosti," podotkol Mikloško. Pripomenul, že Slovensko čakajú vo februári voľby do Národnej rady SR. "Verme, že ich výsledok bude znamenať ďalší krok na ceste k demokratickému a slušnému Slovensku," poznamenal.

Udeľovanie vyznamenaní, najmä štátnych, je významnou formou uznania zásluh občanov SR aj iných štátov. Ide o morálne a spoločenské ocenenie vynikajúcich jednotlivcov, výnimočne aj vojenských útvarov a vojenských zväzkov, ktoré majú zástavu.

Právo udeľovať štátne vyznamenania patrí k tradičným kompetenciám hláv štátov. Štátne vyznamenania sú rady (vyššie) a kríže (nižšie). Prezident udeľuje aj Rad Andreja Hlinku, Kríž Milana Rastislava Štefánika a Medailu prezidenta SR.