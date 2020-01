Prominentov zasiahla krutá správa o amputácii nohy ich priateľa: Dojemné odkazy Traubnerovi

Pomáhal druhým a teraz potrebuje pomoc on sám! Uznávaný neurológ Pavel Traubner (78) na Štedrý deň bojoval o život. Aby nedošlo k najhoršiemu, lekári mu museli amputovať nohu.

Vyhľadávaný odborník je známy nielen z lekárskych, ale aj prominentných kruhov. Je priateľom mnohých slovenských osobností a celebrít, ktorých krutá správa o jeho zdravotnom stave veľmi zasiahla a šokovala. Spisovateľka a glosátorka Oľga Feldeková (76), humorista Oliver Andrásy (62), moderátorka Erika Barkolová (42) a speváčka Marcella Molnárová (54) profesorovi posielajú dojemné odkazy.

Lekárskym, ale aj šoubiznisovým svetom otriasla nešťastná udalosť, ktorá postihla známeho neurológa Pavla Traubnera. Uznávaný profesor na Štedrý deň skončil v nemocnici, kde mu lekári ratovali život. Aby ho zachránili, museli mu kvôli gangréne amputovať pravú dolnú končatinu nad kolenom. Tento zákrok ho, pochopiteľne, veľmi zasiahol a čaká ho dlhý boj. „Pán Traubner sa má relatívne dobre, s ohľadom na okolnosti. Operácia mu zachránila život, no čaká ho ešte dlhá liečba. Momentálne potrebuje najmä pokoj, aby načerpal potrebné sily,“ povedal Novému Času blízky zdroj z profesorovho okolia.

Celebrity v šoku

Nepríjemná udalosť otriasla nielen Traubnerom a jeho rodinou, ale aj priateľmi z prominentných kruhov. „Nevedeli sme, že je to až také vážne. O jeho zdravotných problémoch sme sa nikdy nerozprávali. Našej dcére Ľubke zachránil život, keď bola na tom veľmi zle. Nepomohol len nám, ale aj našim známym a iks ľuďom,“ vyjadrila sa pre Nový Čas glosátorka Oľga Feldeková. „Je to pre mňa obrovský šok. Pán profesor mi veľakrát pomohol, najmä keď som mala úraz hlavy. Pomohol aj mojim priateľom a rodine,“ vyjadrila sa moderátorka Erika Barkolová. „Pán Traubner mi pomohol, keď mal môj otec zdravotné problémy. Viem, že mal zdravotné problémy, dokonca si myslím, že keby nebol lekár, tak možno by k tomuto došlo dávnejšie,“ povzdychol si humorista Oliver Andrásy.

Smúti aj speváčka Marcella Molnárová: „Vždy bol ten, kto ochotne okamžite pomohol, sršal humorom a nikdy sa nesťažoval. Keď som mala problémy s chrbticou, hneď mi povedal, že mám prísť. Nedávno sme boli spolu a usmieval sa. Už dávnejšie som si všimla, že ťažšie chodí, ale nevedeli sme, že je to až také vážne. Ale on je psychicky veľmi silný a som presvedčená, že si bude vedieť pomôcť.“ Samotný profesor, ktorý je pod dohľadom odborníkov, je odhodlaný zabojovať. „Znášam to zle aj psychicky. Ja som bol na tom fyzicky dobre, ešte som pracoval... Ale rozhodol som sa bojovať a verím, že sa ešte vrátim do normálneho života,“ uviedol pre Nový Čas neurológ.

Oľga Feldeková, glosátorka

Je to výnimočný, vzácny človek a máme ho veľmi radi a veľmi nás trápi, čo sa mu stalo. Naozaj by si zaslúžil, aby bol zdravý, aby to zvládol. Tí, ktorým pomohol a nemôžu mu tú láskavosť vrátiť, nech sa zaňho aspoň pomodlia.



Dá sa do poriadku Otvoriť galériu Erika Barkolová, moderátorka Zdroj: anc

Erika Barkolová, moderátorka

Prajem mu hlavne, aby bol rýchlo fit. Je silný človek a má úžasnú rodinu, takže si myslím, že sa dá rýchlo do poriadku. Má úžasnú rodinu a priateľov. Verím, že čoskoro sa stretneme na nejakej spoločenskej akcii.



Budem nápomocná Otvoriť galériu Marcella Molnárová, speváčka Zdroj: Andrea Jacenková, Nový Čas Nedeľa

Marcella Molnárová, speváčka

Želám mu, nech to zvládne čo najlepšie, s vnútornou silou, aby to dokázal prekonať. Keď sa niekedy stretneme, budem nápomocná, ako len budem môcť. Želám mu hlbokú vnútornú silu, to je to najdôležitejšie, ako sa to dá prekonať. Teraz sa ukáže, koľko tých priateľov pri človeku je v takomto ťažkom životnom období. To je veľmi dôležité, kto potom pri človeku zostáva.



Na plese bude chýbať Otvoriť galériu Oliver Andrásy, humorista Zdroj: gt

Oliver Andrásy, humorista

Prajem mu, aby bol silný, aby to vydržal a veľa zdravia. My sme sa vždy stretávali na rôznych plesoch a väčšinou sme sedeli pri jednom stole. Teraz asi budeme sedieť s niekým iným, čo ma mrzí.