Neurológ Traubner bojoval počas Vianoc o život: Slová plné bolesti po amputácii nohy

Prežil hrôzy vojny, o život ho takmer pripravila gangréna. Presne na Vianoce zasiahol do života známeho neurológa Pavla Traubnera (78) neľútostný osud.

Sviatočný deň sa behom minúty zmenil na boj o život , ktorý mu na poslednú chvíľu zachránili. Museli mu však amputovať časť nohy.

Posledné dni minulého roka strávil známy neurológ Pavel Traubner, ktorého bolo často vídať aj na spoločenských podujatiach, v ružinovskej nemocnici. Tam ho v kritickom stave priviezli presne na Štedrý deň. Lekári, žiaľ, už na začiatku vyslovili neľútostný ortieľ. „Doviezli ma sem s rozhodnutím, že ak sa nebude operovať, skončí sa to mojou smrťou,“ povedal pre Nový Čas prominentný lekár, ktorý sa so svojím trápením rozhodol zveriť aj na sociálnej sieti. „Bola to gangréna, a tak mi museli amputovať pravú dolnú končatinu nad kolenom, radikálne to zmenilo náš život,“ prezradil známy profesor, pre ktorého sú tieto dni mimoriadne ťažké. „Znášam to zle aj psychicky. Ja som bol na tom fyzicky dobre, ešte som pracoval... Ale rozhodol som sa bojovať a verím, že sa ešte vrátim do normálneho života,“uviedol s odhodlaním v hlase.

Veľkou oporou mu je v ťažkých chvíľach najmä jeho manželka Katarína a tri nádherné vnúčatá. Veľa energie mu však posielajú aj priatelia prostredníctvom sociálnej siete. „Prosím, držte mi k tomu palce. A do roku 2020 si prajem, aby sa už nikomu nič podobného nestalo, aby ste všetci boli dlho zdraví,“ odkázal profesor svojim priaznivcom na Facebooku.