Hrôza na Nový rok: Dobodal učiteľ svoju ex a jej nového priateľa?!

Helen Almey († 39) a jej manžel Rhys Hancock (39) sa minulý rok rozišli.

Mali spolu tri deti vo veku 9, 7 a 4 roky, žena ostala žiť v dome, ktorý si spolu v roku 2014 kúpili. ,,Ona bola veľmi milé dievča. Ich manželstvo bolo raz hore, raz dole. Minulý rok pozbierala odvahu a vyhodila ho nadobro. Asi pred šiestimi mesiacmi sa začala vídať s novým chlapíkom a dávala svoj život dokopy. Viem, že potom sa doma na Vianoce zjavil Rhys,“ cituje Dailymail ich bývalého suseda z britskej obce Duffield.

Helen mala s novým priateľom spojiť láska k športu. Dlhý čas však ich vzťahu dopriaty nebol. Počas silvestrovskej noci niekto prišiel nadránom do domu a mal podľa svedkov kričať: ,,Sú mŕtvi! Sú mŕtvi! Čo si to k*rva urobil?“ V dome bol exmanžel Rhys a dobodané telá Helen a jej nového priateľa. ,,Boli sme privolaní do domu o 4:11 hod. a našli sme fatálne zranenú ženu a muža. Podozrivý z dvojnásobnej vraždy je 39-ročný muž, ktorý bol zadržaný na mieste. Vyšetrovatelia v súvislosti so smrťami po nikom inom nepátrajú,“ povedal policajný hovorca.

V čase hrôzy deti neboli doma, na chodníku sa našlo odparkované auto exmanžela Rhysa, ktorý nechal dvere na strane vodiča otvorené. Susedia sú otrasení. ,,Zobudil som sa a šiel sa pozrieť z okna, ako vyzerá Nový rok. Bol som šokovaný, že policajná páska bola pripevnená k môjmu plotu,“ opísal jeden z nich. ,,Vstali sme a celá ulica sa hemžila policajtmi. Toto je tichá oblasť, takže sme všetci v šoku. Je znepokojujúce, čo sa stalo kúsok od nášho domu. S manželom sme z toho mimo,“ povedala suseda. Polícia dvojnásobnú vraždu vyšetruje.