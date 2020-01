Snom Hapala je postup na ME: Verím, že fanúšikovia nás poženú za víťazstvom

Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Pavel Hapal (50) má v novom kalendárnom roku dve veľké želania. Okrem toho najcennejšieho, zdravia pre seba a najbližších, si túži splniť kariérny sen a postúpiť na tohtoročné majstrovstvá Európy.

"Tak ako každý človek, aj ja si želám zdravie pre seba a celú moju rodinu. To je pre mňa to najdôležitejšie. Samozrejme, zdravie želám aj všetkým ľuďom na svete. A také to športové želanie je jasné - aby sa nám v baráži zadarilo a vybojovali sme si účasť na európskom šampionáte," uviedol 50-ročný rodák z Kroměříža pre oficiálny web Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

Slováci neprenikli na kontinentálny šampionát z kvalifikačnej E-skupiny, kde skončili tesne "pod čiarou" postupu na 3. mieste za vicemajstrami sveta Chorvátmi a Walesanmi, bronzovým tímom z ME 2016 vo Francúzsku. Koncom marca však budú mať príležitosť na reparát v play-off Ligy národov. V semifinále privítajú v Bratislave Írov a v prípade, že zvíťazia, v následnom finále zabojujú o miestenku na turnaji na trávniku lepšieho z dvojice Bosna a Hercegovina - Severné Írsko.

"Určite to, že hráme doma, je veľká výhoda. Verím, že fanúšikovia budú stáť pri nás, že ich príde plný štadión a poženú nás za víťazstvom. O to väčšia výhoda je domáca pôda pre nás, že Írsko či Severné Írsko, ktoré hrá zase s Bosnou a Hercegovinou a víťazi týchto dvoch stretnutí sa potom spolu stretnú, majú silné fanúšikovské zázemie a hrať u nich by bolo veľmi ťažké," dodal bývalý kormidelník slovenskej "dvadsaťjednotky".

Hapal strávil vianočné sviatky v rodinnom kruhu. "Veľmi som sa tešil. Tentoraz sme boli všetci spolu na chalupe a keďže počas roka spolu netrávime veľa času pre moju zaneprázdnenosť, ale aj vyťaženosť synov, veľmi som si to užil," s úsmevom poznamenal Pavel Hapal.