Tréner Hapal o príčinách neúspešnej kvalifikácie: Zlyhanie so silnými nás stálo postup!

Slovenskí futbalisti neuspeli v kvalifikácii ME 2020! V skupine skončili tretí za postupujúcim tandemom Chorvátsko – Wales.

Vďaka rozšíreniu počtu účastníkov záverečného turnaja i novému projektu Lige národov je tu však ešte šanca na reparát. V marcovej baráži, kde ich v semifinále čaká Írsko a v prípade víťazstva jeden z dvojice Bosna a Hercegovina – Severné Írsko.

Sklamanie a smútok sa zračil na tvárach hráčov po tom, ako si nechali ujsť priamy postup na šampionát medzi prstami. „Ak chceme niekam postúpiť, musíme bodovať aj so silnými súpermi. My sme nezdolali Chorvátsko ani Wales. To bolo kľúčové. Dvakrát sme zvládli v nervóznych a špecifických súbojoch Maďarov, ktorých nepovažujem za slabších. Mrzí ma, že sme nedokázali vyhrať doma nad Walesom, pretože sme na to mali,“ komentoval Pavel Hapal.

Z mužstva mu pred štartom kvalifikácie odišlo skúsené trio Škrtel – Hubočan – Nemec. Generačná výmena je neúprosná, príležitosť dostalo viacero mladíkov, ktorých viedol predtým v tíme do 21 rokov. „Podarilo sa nám zabudovať do kádra mladých hráčov. Vyžaduje to však čas a trpezlivosť. Toto mužstvo má potenciál. Cítim v kabíne pozitívnu atmosféru. V tíme sú dobrí hráči. Keď nazbierajú viac skúseností a budú pravidelne hrávať v kluboch, potom to bude ešte lepšie.“

Proti vicemajstrovi sveta z Chorvátska nemali jeho zverenci nárok. Najviac ich mrzí dvojzápas s Walesom. Cez tohto súpera viedla cesta na šampionát. Hamšík a spol. však zbabrali už súboj v Cardiffe. „Mali sme v závere dve vyložené príležitosti, ale nepremenili sme ich. V odvete sme mali blízko k trom bodom, ak by strela Rusnáka išla o kúsok ďalej. Rozhodli detaily. Nevyhrali sme ani raz nad postupujúcimi tímami a to nás stálo účasť na turnaji,“ zdôraznil Hapal.

V priebehu kvalifikácie len málo menil zostavu. V základe nastupovali prakticky tí istí hráči, čím sme sa stali pre súperov už vopred ľahšie čitateľnými. Ako problém sa ukázala nedostatočná herná vyťaženosť niektorých hráčov v kluboch. Formu, náladu a pohodu si tak nemohli priniesť ani do reprezentácie. „V niektorých zápasoch by som urobil niečo inak. Možno by som poslal na ihrisko iných hráčov, alebo zmenil štýl hry. Odohrali sme aj dobré zápasy, lenže z tých slabých ma bolí hlava.“