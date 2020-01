Manažér Haalanda a Pogbu to povedal na plné ústa: United by zruinoval aj Pelého a Maradonu!

Popredný futbalový hráčsky agent Mino Raiola (52) sa v ostatných dňoch ocitol pod paľbou kritiky v súvislosti s neuskutočneným prestupom talentovaného nórskeho útočníka Erlinga Brauta Haalanda z rakúskeho Red Bullu Salzburg do anglického Manchestru United.

Devätnásťročný tínedžer bol blízko k podpisu zmluvy s "červenými diablami", transfer však mali zhatiť požiadavky Raiolu. Ten sa údajne do kontraktu snažil zahrnúť pomerne nízku výkupnú klauzulu na úrovni 50 miliónov eur a tiež vysoké percentá z ďalšieho prestupu hráča, s čím vedenie United nesúhlasilo. Haaland sa napokon presťahoval do nemeckej Borussie Dortmund za 20 miliónov eur. Ďalších 15 miliónov zinkasoval Raiola ako províziu a desať miliónov ešte putovalo na konto Haalandovho otca.

Futbalistov manažér sa s odstupom niekoľkých dní rozhodol ostro vystúpiť proti manchesterskému klubu, kde stále pôsobí aj ďalší z jeho klientov - Francúz Paul Pogba túžiaci po odchode do Realu Madrid alebo Juventusu Turín. "Vedenie Manchestru United je mimo akejkoľvek reality, klub nedisponuje žiadnym športovým projektom," vyhlásil 52-ročný Raiola pre taliansky denník La Repubblica, citovalo ho tiež španielske periodikum Marca.

V súvislosti so spomenutým Pogbom zároveň vysvetlil, že majster sveta z roku 2018 túži byť súčasťou mužstva v dobre riadenom klube tak, ako to predtým zažil počas angažmánu v talianskom Juventuse Turín (2012-2016). Rodený Talian, ktorý má aj holandský pôvod, následne ešte viac "zaťal do živého", keď poznamenal: "Manchester United by bol schopný zruinovať aj Maradonu, Pelého či Maldiniho."