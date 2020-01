Odporný nápis na kelímku policajta zburcoval aj šerifa: Neskôr sa ukázalo, že je všetko inak

Sám sa vyzliekol z uniformy. Reč je o americkom policajtovi, ktorý chcel so seba urobiť obeť nemiestneho žartu zamestnancov rýchleho občerstvenia.

„Sk*****é prasa“. Pohár z McDonald’s s týmto nápisom zverejnila na svojej facebookovej stránke polícia z mesta Herington. V dlhom statuse, ktorý stál pri fotke sa miestny šerif verejne sťažoval na to, že jednému z jeho podriadených takéto slová napísal zamestnanec známeho reťazca s rýchlym občerstvením na kávu, ktorú si objednal. Ako píše portál Mirror, policajt mal okamžite požadovať ospravedlnenie od reťazca. Ten mu ponúkol obed zadarmo. „Jeden Big Mac a veľké hranolky to nespravia,“ napísal jeho nasrdený šéf do statusu.

Celý prípad dostal enormnú publicitu a samotná sieť s rýchlym občerstvením začala vnútorné vyšetrovanie, ktoré malo buď potvrdiť alebo vyvrátiť slová „urazeného“ policajta. „Videá z bezpečnostných kamier z viacerých uhlov dokazujú, že nápis na pohári nebol vytvorený našim zamestnancom,“ napísali po vyšetrení do vyhlásenia. Tieň podozrenia preto padol práve na 23-ročného policajta.

O pár dní na facebooku pribudol ďalší status od šerifa. Ten však už len vysvetľoval celú situáciu a neútočil na reťazec. Mladý muž zákona sa mal priznať, že si to celé vymyslel a mienil to ako žart. Situáciu však neodhadol a nepredpokladal, že sa mu takto vymkne z pod kontroly. „Keby sa to vysvetlilo včas nemusela to byť celonárodná senzácia,“ uviedol šerif.

Dodal tiež, že ho situácia veľmi mrzí a tento príbeh podľa neho len dokazuje, „ako sa čokoľvek môže stať v okamihu naozaj vážnym problémom“. Celý tento falošný príbeh nakoniec polícia zo svojho profilu odstránila. Mladý policajt prišiel kvôli poškodeniu mena polície o prácu a zrejme aj o celú kariéru v zbore.