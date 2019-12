Príchod nového roka očakávajú v Prahe tisíce ľudí: Počuť predovšetkým angličtinu a ruštinu

Koniec starého a začiatok nového roka začalo pred 18:00 sláviť v centre Prahy sláviť niekoľko tisíc ľudí. V okolí Václavského a Staromestského námestia bolo počuť predovšetkým ruštinu a angličtinu. Miestni obyvatelia dali skôr prednosť návšteve kultúrnych podujatí alebo domácim oslavám.

Policajti očakávajú, že spodná časť Václavského námestia bude večer aj v prvých hodinách nového roka patriť pyrotechnike.. Zatiaľ ale polícia, hasiči ani záchranári nemuseli riešiť žiadne väčšie problémy súvisiace s pyrotechnikou či oslavami Silvestra vôbec.

Nočná služba na Silvestra a tá nasledujúca na prvý januárový deň sú pre operátorky, záchranárov, vodiča a lekára pražskej záchranky najnáročnejšou zmenou celého roka. "Častou príčinou zranenia je chybná manipulácia so zábavnou pyrotechnikou," uviedla hovorkyňa pražskej záchrannej služby Jána Poštová.

Do 21:00 podľa nej záchranári nemuseli ošetriť v súvislosti s oslavami žiadne zranenia. Ani policajti podľa hovorkyne pražskej polície Evy Kropáčovej kvôli oslavám zatiaľ nemuseli zasahovať. Pražskí hasiči podľa ich hovorcu Martina Kavky zasahovali do 21:00 pre pyrotechniku v deviatich prípadov, ale jednalo sa len o menšie požiare odpadu či kontajnerov.

Tisíce ľudí navštevujú stánky s občerstvením na Staromestskom námestí, Na pódiu neďaleko rozžiareného vianočného stromu začala silvestrovská hudobná šou. Na Staromestské námestie prilákal publikum sprievodný program, ktorá začala dievčenská rocková skupina The Apple hity ako I Love Rock'n'Roll, Smoke on the Water alebo I Was Made For Lovin 'You. Ku sviatočné atmosfére prispievajú na niekoľkých miestach tiež pouliční hudobníci.

Silvestrovské predstavenie uviedlo niekoľko pražských divadiel. Napríklad Divadlo Kalich tento rok ponúklo dve predstavenia muzikálu Pomáda. "Diváci idú na Silvestra do divadla s vedomím, že je to posledný deň v roku a na javisku bude uvoľnená atmosféra a herci si dovolia občas nejaký ten žartík. A skutočne je to tak. Je to fajn zakončenie roka a vždy sa na to tešíme, "uviedol pre ČTK Roman Tomeš, ktorý sa predstavil v úlohe Danyho. "Raz som si pri Pomáde vzal na javisko futbalovú loptu, pretože som vedel, že v hľadisku sedí Milan Baroš, a vytiahol som ho z hľadiska, aby sa mi na ňu podpísal. Tých zážitkov je ale naozaj veľa," dodal.

Proti minulému roku podľa zistení ČTK ubudlo podvodov pri kurzových prepočtoch. Kurz koruny za rok posilnil zhruba o percento na 25,4 koruny za euro. Kým vlani stánkari cudzincom, ktorí si nevymenili eura za koruny, tovar počítali v kurze 22 korún za euro, tento rok to bolo minimálne 24 korún. Cena fľaše sektu zostala medziročne rovnaká na 250 korunách.