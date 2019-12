GPS omylom zaviedlo párik turistov do jednej z najhorších štvrtí Ria: Strašné, ako skončili

Švajčiarsky turista utrpel strelné zranenia vo favele v Riu de Janeiro, kde sa omylom ocitol vďaka GPS.

Brazílska polícia informovala, že v sobotu v noci zachránila starší manželský pár, ktorý sa stal terčom lúpežného prepadnutia. Žena vyviazla s porezanou rukou, muž je hospitalizovaný v kritickom stave.

Podľa miestnych médií 73-ročný Michele Ângelo Galle šoféroval auto, v ktorom sa viezol so svojou 65-ročnou manželkou. Mierili von z mesta do koloniálneho prímorského mestečka Paraty, keď ich navigácia nasmerovala do favely Cidade Alta, jednej z najnebezpečnejších v Riu.

“Incident sa stal v zóne ovládanej kriminálnikmi. Turisti by sa tejto oblasti mali vyhnúť," uviedol pre agentúru Associated Press hovorca vojenskej polície Mauro Fliess.