Tvrdí, že v minulom živote bol egyptskou kráľovnou: Tento muž vie, čo sa udeje v roku 2020!

34-ročný Nicolas Aujula prežíva nadprirodzené vízie už od detstva. Tvrdí, že v minulom živote bol egyptskou kráľovnou a levom. Teraz predpovedá udalosti roka 2020, vrátane porážky Donalda Trumpa a veľkého futbalového viťazstva Anglicka.

Nicolas, žijúci a pracujúci v Londýne ako regresný terapeut a hypnoterapeut, odkryl svoje vízie, z ktorých väčšina sa mu zobrazuje priamo v snoch, iné ho zasiahnu počas bežného dňa. Podľa zahraničného portálu Ladbible muž často v snoch vidí svojho otca, ktorý tragicky zahynul v jeho detstve.

Tento mystický dar a svoje silné schopnosti si uvedomil vo svojich 17 rokoch po bizarnom zážitku, keď bol v tranze podobnom meditatívnemu stavu. „Dodnes si to neviem vysvetliť. Viem, že to nedáva logiku, ale viem, že to, čo som videl, som bol ja v predchádzajúcom živote. Mal som možnosť vidieť ich niekoľko. Bol som egyptskou kráľovnou, slúžkou, učiteľom francúzskej revolúcie, jeleňom, levom, dokonca som žil v inom vesmíre,“ priblížil situáciu.

V minulosti úspešne predpovedal požiar v katedrále Notre Dame, škandál kanadského premiéra Justina Trudeaua s hnedým makeupom, zemetrasenia v Číne a na Kube, masový protest londýnskych taxikárov a ďalšie. „Začiatkom tohto roka som mal sen, v ktorom horel kostol. V tom čase mi to nedávalo zmysel, myslel som si, že je to náhoda, tak som tomu nevenoval veľkú pozornosť. Ale asi o šesť týždňov neskôr vyhorel Notre Dame v Paríži. Nikdy som tam nebol ani ho nevidel zblízka, ale keď som to videl v správach, spomenul som si na svoj sen. Cítil som sa neskutočne, zažíval som deja vú,“ povedal Nicolas o jednej z vízií v sne.

Nicolas Aujula má tiež proroctvá na rok 2020. Predpovedá opäť množstvo protestov, ale aj porážku Donalda Trumpa. Čo sa týka celebrít, Paris Hilton by podľa neho mala v nastávajúcom roku oznámiť tehotenstvo, po boku herečiek Lindsey Lohan a Jennifer Aniston by sa mala objaviť nová známosť, smutnejšou víziou je smrť mladej speváčky.

„V sne som videl Amy Winehouse, takže predpokladám, že nastane smrť niektorej z umelkýň spôsobená alkoholom alebo inými závislosťami,“ povedal.K ďalším pozoruhodným víziám patrí požiar v britskej nemocnici, pes sa stane víťazom niektorej z talentových súťaží a Anglicko sa bude tešiť z veľkého víťazstva. Podľa Nicolasa by to mohol byť práve európsky turnaj UEFA, ktorý sa začína v júni. „Nesledujem futbal, ale Anglicku sa v jednom zo zápasov naozaj zadarí,“ dodal.

Nicolas Aujula verí, že každý má rovnaké schopnosti ako on, len sú voči nim skeptickí. Preto všetkých neveriacich povzbudzuje, aby otvorili svoju myseľ.