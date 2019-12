Z veštby Baby Vangy na rok 2020 mrazí: Smrť dvoch známych ľudí a katastrofický scenár pre Európu!

Bulharská veštica Baba Vanga († 85) aj viac ako dve desaťročia po svojej smrti púta pozornosť. Aké pochmúrne udalosti nám prinesie rok 2020?

Slepá jasnovidka, ktorá predpovedala aj pád dvojičiek a brexit, vidí v roku 2020 mnoho problémov a temnoty. O jej proroctvách informuje Mirror.

Bulharka si za svoje predpovede vyslúžila prezývku Nostradamus Balkánu. Napriek tomu, že zomrela pred 23 rokmi, fanúšikovia tajomna aj naďalej dychtivo sledujú jej proroctvá. Tie siahajú až do roku 5079 - vtedy by podľa nej mal skončiť svet.

Šokujúce proroctvo Baby Vangy na rok 2019: Atentát na známeho politika a obrovská prírodná katastrofa!

Tesne pred svojou smrťou vytvorila pár proroctiev, ktoré sa týkajú roku 2020. Tie najzáražujúcejšie sa týkajú Vladimíra Putina a Donalda Trumpa. Podľa Baby Vangy sú ich životy v ohrození.

Ruský prezident by mal zomrieť v dôsledku atentátu, o ktorý by sa pokúsil priamo Kremeľ. Americký prezident by mal ochorieť na tajomnú chorobu, kvôli ktorej by ohluchol a dostal mozgový nádor. Tí s lepšou pamäťou si možno pamätajú, že Baba Vanga predpovedala, že životy Trumpa a Putina mali byť v nebezpečenstve už minulý rok.

Jedna z jej ďalších predpovedí sa týka zničenia Ázie. Prorokovala, že "veľká vlna pohltí pobrežie a ľudia zmiznú pod vodou". Niektorí túto predpoveď interpretujú ako veľké cunami v Thajsku z roku 2004. Rok 2020 z týchto proroctiev nevyzerá veľmi radostne. Ázijský svetadiel by malo zasiahnúť viacero cunami a zemetrasení. Na Rusko by mal padnúť meteorit.

Najhrozivejšie proroctvo sa týka Európy. Tá by mala kvôli islamským extrémistom prestať existovať. Baba Vanga tvrdí, že extrémisti "použijú proti Európanom arzenál chemických zbraní".

Jej fanúšikovia sú nadšení presnosťou jej predpovedí. Na fórach väčšinou tvrdia, že až 85 % proroctiev vyšlo. Poukazujú na jej úspešne predpovede, ktoré dokazujú, že vedela viac ako bežný človek.

V roku 1989 správne povedala, že Amerika prežije teroristicky útok, spôsobený dvoma "oceľovými vtákmi". Tým mala poukazovať na útok na dvojičky z 11. 9. 2001. "Hrôza, hrôza! Americkí bratia padnú po napadnutí oceľovými vtákmi. Vlky budú zavýjať a nevinná krv sa bude prelievať," povedala.

Známejšou sa stala pre predpoveď, ktorá sa naplnila rok pred pádom WTC. Baba Vanga predpovedala potopenie ruskej ponorky Kursk.

Napriek jej neomylnosti však stále nie je nutné, aby ste si objednávali nukleárny bunker a sekli s oslavou Vianoc. Niektoré jej predpovede sa totiž nenaplnili. V roku 2016 mala podľa nej prestať existovať Európa, k čomu očividne nedošlo. V roku 1994 sa do finále FIFA svetového pohára mali dostať dva tímy začínajúce na písmeno B. To sa taktiež nestalo. Ani nukleárna vojna medzi rokmi 2010 a 2014 sa nekonala.

Problémom s predpoveďami Baby Vangy je, že sa nezachovala ich dôveryhodná verzia. Washington Post v roku 2012 skúmal jej predpovede a zistil, že niektoré z nich v skutočnosti pochádzajú z ruských sociálnych médií. Aj susedia Baby Vangy tvrdia, že nikdy nepredpovedala pád dvojičiek, potopenie Kursku alebo veľkú vojnu.

No možno sa niektoré predpovede predsa len naplnia. Okrem iného taktiež tvrdila, že v roku 2023 sa zmení obežná dráha Zeme, v roku 2066 napadnú Spojené štáty americké Rím, ktorý bude v tom čase pod nadvládou moslimov, a v roku 2304 by sme mali objaviť cestovanie v čase.