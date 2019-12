Najsmutnejšie Vianoce rodičov školáka Števka († 9): Po tragickej smrti synčeka mali namiesto stromčeka jeho fotku

Pociťujú nekonečný smútok a beznádej. Manželia Dreveňákovci zo Sniny v prvý deň letných prázdnin prišli o synčeka Števka († 9), ktorého zrazil v tom čase policajný kadet.

Pre obrovský žiaľ si tohto roku ani nevyzdobili vianočný stromček. V myšlienkach sú stále so svojím drahým dieťaťom. Nedokážu sa zmieriť s tým, že bolo zastavené trestné stíhanie vodiča, ktorý chlapčeka usmrtil. Priznali, že navštevujú psychiatrickú ambulanciu, kde im pomáhajú zmierniť bolesť za ich milovaným. Najsmutnejšie Vianoce Ladislava: Manželku mi pred rokmi vzala nešťastná náhoda, v lete som prišiel o jedinú dcéru!

Rodinka sa 1. júla podvečer vracala zo Sninských rybníkov, po ktorých Števko tak veľmi túžil. Doslova si ich vyprosil, čo sa mu stalo osudným. Počas návratu z rekreačnej oblasti bol unavený, a preto rodičia privolali taxík.

„Taxikár zastavil na opačnej strane cesty, na akej bol náš Števko. Z protismeru sa prirútilo auto, ktoré do nášho milovaného synčeka narazilo,“ spomína na najhoršiu chvíľu v živote otec Štefan (33) a pokračuje: „Stalo sa to v priebehu niekoľkých sekúnd. Sme však presvedčení, že vodič bol nepozorný a Števka prešiel na krajnici. Keď ležal na ceste, pozeral mi do očí a o chvíľku zomrel. Nikomu na svete neprajem, aby niečo takéto zažil.“ Podľa slov nešťastného otca trestné stíhanie vodiča zastavili.

„Považujeme to za vrcholne nespravodlivé,“ dodal skrúšený Štefan. Rodičia trikrát týždenne navštevujú cintorín, aby sa pomodlili a v duchu porozprávali s milovaným synčekom. „Pociťujeme len beznádej. Hoci od tragédie ubehlo už pol roka, zdá sa nám, akoby sme nášho Števka naposledy videli včera. V psychiatrickej ambulancii nám naordinovali lieky. Bez nich sa tá bolesť nedá vydržať,“ prezradila Števkova mama Marika (32).

Hľadajú odpovede

Ťažko skúšaní rodičia upozorňujú na veci, ktoré podľa nich mohli ovplyvniť vyšetrovanie v prospech šoféra. „Navrhoval som, aby sa zistilo, či v danom momente šofér netelefonoval, ale neprikročilo sa k tomu. Tiež je veľmi čudné, že znalec vyrátal rýchlosť auta na ceste, kde je obmedzenie na 70 km/h, na 69 - 70 km/h. To je pozoruhodné, lebo v iných prípadoch sa určuje oveľa širšie rozpätie. Auto bolo poškodené na bočnej strane. Myslíme si, že keby Števko vbehol na cestu, tak by ho zrazilo spredu. A nakoniec, Števko nevážil 45 kg, ako sa uvádza v spise, ale 58 kg, čiže podľa nás bola nesprávne vyrátaná rýchlosť, akou sa po ceste mohol pohybovať. Bol zavalitý, ani nevedel poriadne behať,“ zamýšľa sa otec rodiny, ktorá namiesto vianočného stromčeka pripravila len spomienkový kútik so Števkovými vecami, jeho fotkou a odkazom do neba: „Radostné vianočné sviatky a šťastný nový rok.“ V ich srdciach totiž bude žiť Števko naveky.

Rozhodnutie je správne

Chlapca zrazilo auto, ktoré viedol v tom čase policajný kadet. Z toho dôvodu sa prípadom zaoberala policajná inšpekcia. „Výsledky znaleckých skúmaní a vykonané dokazovanie potvrdili, že vodič nemohol zrážke s chodcom a tejto tragickej udalosti zabrániť. Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby preto vyšetrovanie skutku v zmysle ustanovení trestného poriadku zastavil. S jeho rozhodnutím sa stotožnil aj prokurátor a sťažnosť, ktorú poškodená strana v tejto veci podala, zamietol, čím potvrdil správnosť rozhodnutia vyšetrovateľa,“ vysvetlila Petra Friese z tlačového odboru ministerstva vnútra.