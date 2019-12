Kamil vystúpil z auta v Moldave nad Bodvou, nasledovala nočná mora: 16-ročné deti ma brutálne dobili!

V nesprávnom čase na nesprávnom mieste! Kamil (47) z Moldavy nad Bodvou sa nechtiac stal svedkom toho, ako tínedžerov pri vlámaní vyrušil alarm a pred autom videl zhluk ľudí, a tak zastavil auto a vystúpil.

Lenže, čo sa stalo potom, nečakal ani v zlom sne. Dostal takú bitku, že maródovať bude minimálne tri týždne a útočníkmi boli podľa polície iba 16-roční chlapci.

Hororová situácia nastala uplynulý štvrtok večer v centre Moldavy nad Bodvou neďaleko radnice. „Na ceste som videl zhluk ľudí. Použil som svetelný húkač a z auta som napokon vystúpil. Počul som buchot po kapote. Vzápätí som odzadu schytal úder, bola to kopačka do zátylku. Ihneď som spadol na asfalt, no ďalej ma surovo mlátili a kopali. Boli to miestni výrastkovia, traja-štyria, ale zadržali len dvoch z nich. Smutné je, že poznám ich rodičov,“ opísal hrozné okamihy Kamil, ktorý je už dlhšie na čiastočnom invalidnom dôchodku, ale naďalej pracuje ako elektrikár.

Momentálne však musí pre veľké bolesti dlhšie maródovať. „Bol som v nesprávnom čase na nesprávnom mieste. Oni zrejme v blízkej osobitnej škole chceli kradnúť, no vyrušil ich alarm a vyľakaní utekali preč. Bezpečnostná situácia v Moldave nad Bodvou je, žiaľ, stále horšia. Veď tí zbojníci si trúfli na chlapa, no keby im stála v ceste žena, ako by sa to skončilo?“ pokračoval Kamil, ktorý má zlomený nos, odreniny na celej tvári, opuchy, narazené rebrá i rameno a ľavú ruku nevie dvihnúť.

Zbitý muž je navyše ľavák, takže musí robiť všetko svojou slabšou pravou rukou. Košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová pre Nový Čas potvrdila, že v tejto súvislosti zadržali dve osoby vo veku 16 rokov a pokračovala: „Čelia obvineniu z trestného činu výtržníctva v súbehu s prečinom ublíženia na zdraví, pretože na Školskej ulici v Moldave nad Bodvou fyzicky napadli muža, ktorému spôsobili zranenia s predbežnou dobou liečenia 21 dní.“ Podozrivých tínedžerov polícia krátko po čine obmedzila na slobode, no po vykonaní procesných úkonov ich so súhlasom dozorujúceho prokurátora už prepustili.